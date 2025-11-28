ZAŠTITA INTERESA

Meta zatvara vrata ChatGPT-u i Copilotu, morat će napustiti WhatsApp

Damir Rukavina

28.11.2025 u 10:25

WhatsApp
WhatsApp Izvor: Creative Commons / Autor: NN
Meta želi spriječiti konkurenciju od promoviranja njihovih proizvoda unutar popularne aplikacije, ostavivši korisnike na milosti i nemilosti svima omiljenog Meta AI-ja

OpenAI-jev ChatGPT i Microsoftov Copilot povlače se s WhatsAppa zbog nadolazećih promjena u uvjetima korištenja te platforme, koje će od 15. siječnja 2026. zabraniti distribuciju AI chatbotova koji nisu proizvod Mete.

OpenAI je svoje povlačenje najavio još ranije, a Microsoft ga je potvrdio ovoga tjedna. Obje su tvrtke kao razlog navele nove WhatsApp Business Solution uvjete koji izričito zabranjuju korištenje WhatsAppova poslovnog API-ja za distribuciju AI asistenata koji nisu iz Mete. ChatGPT i Copilot bit će dostupni na WhatsAppu do dana stupanja novih pravila na snagu.

Korisnici ChatGPT-a mogu povezati svoj račun kako bi sačuvali povijest razgovora, dok korisnici Copilota tu mogućnost neće imati, piše Verge.

WhatsApp je najavio izmjene još u listopadu, a cilj je spriječiti AI tvrtke da WhatsApp koriste kao kanal za plasiranje vlastitih chatbotova. Tvrtke će i dalje moći koristiti aplikaciju za klasične korisničke ili tehničke podrške, no ne i u slučajevima kada je sam AI glavni proizvod. Time Meta ograničava pristup konkurentskim AI rješenjima na svojoj platformi.

Predstavnik Mete tada je izjavio da je svrha poslovnog API-ja omogućiti tvrtkama pružanje korisničke podrške i relevantnih obavijesti, a da je fokus na potpori desecima tisuća poslovnih korisnika koji već grade takve sustave na WhatsAppu.

Očekuje se da će zbog novih pravila i drugi AI asistenti trećih strana, uključujući Perplexity, uskoro najaviti povlačenje. Od siječnja sljedeće godine Meta AI tako bi trebao ostati jedina opcija dostupna izravno unutar WhatsAppa.

