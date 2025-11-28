Meta zatvara vrata ChatGPT-u i Copilotu, morat će napustiti WhatsApp

OpenAI-jev ChatGPT i Microsoftov Copilot povlače se s WhatsAppa zbog nadolazećih promjena u uvjetima korištenja te platforme, koje će od 15. siječnja 2026. zabraniti distribuciju AI chatbotova koji nisu proizvod Mete.

OpenAI je svoje povlačenje najavio još ranije, a Microsoft ga je potvrdio ovoga tjedna. Obje su tvrtke kao razlog navele nove WhatsApp Business Solution uvjete koji izričito zabranjuju korištenje WhatsAppova poslovnog API-ja za distribuciju AI asistenata koji nisu iz Mete. ChatGPT i Copilot bit će dostupni na WhatsAppu do dana stupanja novih pravila na snagu.

Korisnici ChatGPT-a mogu povezati svoj račun kako bi sačuvali povijest razgovora, dok korisnici Copilota tu mogućnost neće imati, piše Verge.