WhatsApp uvodi nove značajke za grupne razgovore

L. Š.

09.01.2026 u 10:18

WhatsApp
WhatsApp Izvor: EPA / Autor: Ritchie B. Tongo
WhatsApp je predstavio niz novih značajki za grupne razgovore, dodatno proširujući funkcionalnosti koje bi trebale olakšati komunikaciju i organizaciju. Među novostima su oznake članova (member tags), tekstualne naljepnice (text stickers) i podsjetnici na događaje (event reminders)

Nova opcija oznaka omogućuje korisnicima da u svakoj grupi odaberu ime ili opis koji drugima daje više konteksta o tome tko su i koju ulogu imaju. Tako ista osoba u jednoj grupi može biti označena kao, primjerice, 'Anin tata', a u drugoj kao 'Golman'. Oznake su vidljive samo unutar konkretne grupe, što znači da se mogu prilagođavati ovisno o kontekstu razgovora.

Tekstualne naljepnice omogućuju pretvaranje bilo koje riječi ili kratkog teksta u sticker. Dovoljno je upisati tekst u pretraživanje naljepnica, a tako izrađene naljepnice moguće je odmah spremiti u vlastite pakete, bez potrebe da se prethodno pošalju u chat. Drugim riječima, ako vam treba personalizirani sticker, sad ga možete napraviti u par sekundi.

Treća novost su podsjetnici na događaje, koji omogućuju postavljanje prilagođenih obavijesti za sudionike kada se u grupnom razgovoru kreira i pošalje događaj.

Ove novosti nadovezuju se na ranija poboljšanja grupnih razgovora, poput dijeljenja datoteka veličine do 2 GB, slanja HD fotografija i videa, dijeljenja zaslona, glasovnih poruka i drugih opcija.

