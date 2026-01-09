WhatsApp uvodi nove značajke za grupne razgovore

Nova opcija oznaka omogućuje korisnicima da u svakoj grupi odaberu ime ili opis koji drugima daje više konteksta o tome tko su i koju ulogu imaju. Tako ista osoba u jednoj grupi može biti označena kao, primjerice, 'Anin tata', a u drugoj kao 'Golman'. Oznake su vidljive samo unutar konkretne grupe, što znači da se mogu prilagođavati ovisno o kontekstu razgovora.

Tekstualne naljepnice omogućuju pretvaranje bilo koje riječi ili kratkog teksta u sticker. Dovoljno je upisati tekst u pretraživanje naljepnica, a tako izrađene naljepnice moguće je odmah spremiti u vlastite pakete, bez potrebe da se prethodno pošalju u chat. Drugim riječima, ako vam treba personalizirani sticker, sad ga možete napraviti u par sekundi.

Treća novost su podsjetnici na događaje, koji omogućuju postavljanje prilagođenih obavijesti za sudionike kada se u grupnom razgovoru kreira i pošalje događaj.

Ove novosti nadovezuju se na ranija poboljšanja grupnih razgovora, poput dijeljenja datoteka veličine do 2 GB, slanja HD fotografija i videa, dijeljenja zaslona, glasovnih poruka i drugih opcija.