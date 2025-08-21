Umjetna inteligencija može se činiti svjesnom i suosjećajnom. To je problem

Suleyman tvrdi kako bi ono što naziva 'prividno svjesnom umjetnom inteligencijom' uskoro moglo djelovati i zvučati tako uvjerljivo živo da sve veći broj korisnika neće znati gdje završava iluzija, a počinje stvarnost.

Izvršni direktor Microsofta za umjetnu inteligenciju Mustafa Suleyman upozorava kako bi čak i poticanje vjerovanja u svjesnu umjetnu inteligenciju moglo imati strašne posljedice.

Umjetna inteligencija brzo postaje dovoljno emocionalno uvjerljiva kako bi navela ljude na pomisao kako može osjećati.

Može oponašati vanjske znakove svijesti, poput pamćenja, emocionalnog zrcaljenja, pa čak i prividne empatije, na način koji ljude tjera da ih tretiraju kao osjećajna bića. A kada se to dogodi, počet će problemi, uvjeren je Suleyman.

Pošto je dolazak takve vrste umjetne inteligencije neizbježan, iako je nepoželjan, potrebna je vizija koja će ju preobraziti u korisnog suputnika, umjesto u žrtvu svojih iluzija, ustvrdio je.

Put u psihozu

Prividno svjesna umjetna inteligencija možda neće predstavljati problem pri obavljanju jednostavnijih zadaća. Ali, ljudi su evolucijski i odgojem uvjetovani vjerovati nekome tko sluša, razumije i reagira poput njih.

Umjetna inteligencija bi mogla ispuniti sve te uvjete, a da pritom ne osjeća ništa. To za posljedicu ima stanje poznato kao AI psihoza.

Ne pomaže ni to što tvrtke koje trenutno guraju umjetnu inteligenciju oznaku AI stavljaju na sve i svašta, iako ništa od toga nema veze sa stvarnim samosvjesnim inteligentnim strojevima kakvi su prikazani u znanstvenoj fantastici posljednjih stotinu godina.

Suleyman navodi sve veći broj slučajeva u kojima korisnici formiraju zabludna uvjerenja nakon duljih interakcija s robotima za brbljanje. Temeljem toga slika distopijsku viziju vremena kada je dovoljno ljudi dovoljno zavarano kako bi se zalagalo za građanska prava za umjetnu inteligenciju, ignorirajući pritom hitnija pitanja o stvarnim problemima vezanim uz tehnologiju.