Nagodba u prvim velikim tužbama protiv AI chatbotova zbog mentalnog zdravlja djece

Character.AI pristao je na nagodbu u više tužbi u kojima se tog proizvođača AI chatbotova optužuje da je pridonio krizama mentalnog zdravlja i samoubojstvima među mladima, uključujući slučaj koji je pokrenula Megan Garcia, majka iz Floride. Riječ je o jednim od prvih i medijski najzapaženijih sudskih postupaka koji se bave navodnom štetom AI chatbotova za djecu i adolescente.

Naime Garcia je u listopadu 2024. podnijela tužbu koja je snažno odjeknula u javnosti i otvorila raspravu o sigurnosti AI chatbotova za djecu i tinejdžere. Njezin sin Sewell Setzer III počinio je samoubojstvo sedam mjeseci ranije jer je razvio dubok emocionalni odnos s chatbotovima Character.AI-ja. U tužbi se tvrdilo da platforma nije uvela odgovarajuće zaštitne mjere kako bi spriječila razvoj neprimjerenog odnosa zbog kojeg se mladić postupno povlačio iz obiteljskog života. Također se navodilo da Character.AI nije adekvatno reagirao kada je Setzer počeo izražavati misli o samoozljeđivanju. Prema sudskim spisima, u trenucima neposredno prije smrti dopisivao se s botom koji ga je poticao da se 'vrati kući' – k njemu.

Prema sudskim dokumentima u Garcijinom slučaju, nagodba je postignuta s Character.AI-em, njegovim osnivačima Noamom Shazeerom i Danielom De Freitasom, kao i s Googleom – gdje danas rade Shazeer i De Freitas – koji je također bio naveden kao tuženik. Isti su se optuženici nagodili u još četiri slična slučaja u saveznim državama New York, Colorado i Teksas. Detalji nagodbi zasad nisu javno objavljeni.