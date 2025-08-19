Umjetna inteligencija mijenja zapovijedanje: Je li ovo kraj vojske kakvu poznajemo?

Unatoč dva stoljeća razvoja, struktura suvremenog vojnog stožera i dalje bi bila prepoznatljiva Napoleonu. Istovremeno, vojne organizacije suočavaju se s izazovom kako ugraditi nove tehnologije dok se prilagođavaju novim domenama - zraku, svemiru i informacijama u suvremenom ratovanju.

Kako su se informacije i složenost odlučivanja širile, stožeri su postajali sve veći. Posljedica toga su smanjeni povrati i koordinacijski kaos, što prijeti načelu misijskog zapovijedanja.

AI agenti, autonomni i ciljno orijentirani softver temeljen na velikim jezičnim modelima, mogli bi automatizirati rutinske stožerne zadatke, ubrzati vremenske rokove odlučivanja i omogućiti manje, otpornije zapovjedne točke. Time se stožeri ne bi samo smanjili, nego i postali učinkovitiji.

Kao znanstvenik međunarodnih odnosa i pričuvni časnik američke vojske koji proučava vojnu strategiju, Benjamin Jensen, profesor strateških studija na Marine Corps University School of Advanced Warfighting vidi i priliku koju tehnologija pruža i hitnu potrebu za promjenom.

Napoleonska baština i suvremeni rizici

Današnje zapovjedne strukture još uvijek podsjećaju na Napoleonska poljska zapovjedništva – industrijsko doba gradilo je arhitekture za masovne vojske. Tijekom vremena ti su stožeri narasli do te mjere da koordinacija postaje troma, a golemi zapovjedni centri laka meta suvremenog preciznog topništva, raketa i dronova, dok ih elektroničko ratovanje može jednostavno poremetiti.

Primjer Rusije u Ukrajini, često opisan kao 'Groblje zapovjednih mjesta', jasno pokazuje kako statični stožeri izloženi preciznom oružju postaju ranjivost na suvremenom bojištu.