Zurite u ekrane cijeli dan? Evo jednostavnih savjeta kako zaštititi oči

To je gotovo trećina vremena koju provedemo budni. Naše oči sve rjeđe dobivaju prijeko potrebni odmor, a opterećenja su sve veća.

Ekrani su postali neizbježan dio naše svakodnevice. Od odgovaranja na poslovne e-poruke na prijenosnom računalu do beskonačnog skrolanja na TikToku, prosječna odrasla osoba sada provodi više od šest sati pred ekranom svaki dan.

Zbog toga su mnogi ljudi razvili sindrom računalnog vida, također poznat kao digitalno naprezanje očiju, sa simptomima koji se kreću od suhih, iritiranih očiju do glavobolja, zamagljenog vida i umora.

Ali, moguće je izbjeći ili barem ublažiti ove simptome i moguće zdravstvene probleme. Evo pet savjeta kako odmoriti oči i zaštititi vid na duge staze.

Pravilo 20-20-20

Pravilo 20-20-20 sugerira kako svakih 20 minuta trebate gledati u nešto udaljeno oko šest metara najmanje 20 sekundi.

Time opuštate očne mišiće i ublažavate simptome suhog oka.

Optimizirajte svoje radno mjesto i položaj zaslona

Način na koji je postavljen vaš radni prostor može uvelike utjecati na zdravlje vaših očiju. Loša rasvjeta, loši kutovi zaslona i reflektirajući odsjaj neki su od najvećih krivaca za digitalno naprezanje očiju. Stoga držite zaslone u razini očiju kad god je to moguće. Tako ćete rasteretiti ne samo oči, već i vrat, i kralježnicu.

Jaka svjetla iznad glave ili sunčeva svjetlost koja se ulijeva kroz prozor mogu se reflektirati od ekrana, naprežući vaše oči. Kako biste smanjili odsjaj, pokušajte koristiti antirefleksni filter za ekran ili prilagodite osvjetljenje u svojoj sobi tako je meko i neizravno. Ako radite blizu prozora, izbjegavajte postavljanje ekrana izravno ispred ili iza njega.

Češće trepćite

Treptanje podmazuje oči šireći suze po rožnici. Kada smo zalijepljeni za ekrane, stopa treptanja može pasti i do 66 posto, što povećava rizik od suhoće očiju. Studije pokazuju kako prosječna osoba trepne 15 do 20 puta u minuti. Ali ta stopa značajno pada kada radite za računalom, na oko četiri do šest puta u minuti.

Kako biste spriječili isušivanje očiju, pokušajte zalijepiti mali podsjetnik na monitor ili oko radnog mjesta kako bi ste češće treptali. Ne zaboravite na svoju okolinu. Ako je vaš prostor suh (zbog, recimo, centralnog grijanja ili klime), održavanje dobre hidratacije u vašem okruženju također može pomoći.