Alexa prvi put dostupna i putem web preglednika

Amazon je u ponedjeljak objavio da je Alexa, njegov AI glasovni asistent ugrađen u povezane uređaje, prvi put dostupna i putem web preglednika. Korisnici s ranim pristupom Alexa+, premijskoj generativnoj AI usluzi koju je Amazon lansirao u veljači prošle godine, sada mogu komunicirati s chatbotom i putem weba prijavom na svoj Alexa.com račun.

Nova web verzija približava Amazonove AI usluge konkurentskim rješenjima tvrtki poput OpenAI-ja, Googlea i Anthropica. Naime, Amazon je posljednjih godina pod sve većim pritiskom investitora da modernizira svoj hardver i softver kako bi ostao konkurentan u eri generativne umjetne inteligencije, piše Euronews.

Do sada je Alexa+ bila dostupna isključivo u SAD-u i Kanadi, i to na nekim novijim Amazonovim pametnim uređajima te kroz mobilnu aplikaciju Alexa+.