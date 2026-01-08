AMAZONOV AI

Alexa prvi put dostupna i putem web preglednika

Damir Rukavina

08.01.2026 u 13:14

Alexa Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Amazon
Kompanija ovim potezom svoju uslugu Alexa+ približava konkurentima iz OpenAI-ja, Googlea i Anthropica

Amazon je u ponedjeljak objavio da je Alexa, njegov AI glasovni asistent ugrađen u povezane uređaje, prvi put dostupna i putem web preglednika. Korisnici s ranim pristupom Alexa+, premijskoj generativnoj AI usluzi koju je Amazon lansirao u veljači prošle godine, sada mogu komunicirati s chatbotom i putem weba prijavom na svoj Alexa.com račun.

Nova web verzija približava Amazonove AI usluge konkurentskim rješenjima tvrtki poput OpenAI-ja, Googlea i Anthropica. Naime, Amazon je posljednjih godina pod sve većim pritiskom investitora da modernizira svoj hardver i softver kako bi ostao konkurentan u eri generativne umjetne inteligencije, piše Euronews.

Do sada je Alexa+ bila dostupna isključivo u SAD-u i Kanadi, i to na nekim novijim Amazonovim pametnim uređajima te kroz mobilnu aplikaciju Alexa+.

'Ljudi uviđaju koliku vrijednost AI može donijeti u svakodnevnom životu, a kako bi doista služila kao osobni asistent, Alexa+ mora biti dostupna svugdje - kod kuće, na telefonu i sada na webu', navela je tvrtka u objavi na svom blogu.

Alexa+ uključuje takozvane 'agentne' AI funkcije koje korisnicima omogućuju rezervaciju putovanja i restorana, izradu tjednih jelovnika te upravljanje pametnim kućnim uređajima. Asistent radi na više platformi i Amazon Echo uređaja, a pritom pamti prethodne razgovore, korisničke preferencije i postavke personalizacije.

Za pristup Alexa+ usluzi korisnici u SAD-u i Kanadi moraju se prijaviti na listu čekanja ili kupiti novi uređaj Amazon Echo. Amazon je potvrdio da će se plaćena usluga bez dodatne naknade nuditi i korisnicima pretplate Amazon Prime. Tvrtka navodi da 'deseci milijuna' ljudi već imaju pristup novoj usluzi te da planira proširiti dostupnost na još veći broj korisnika u skoroj budućnosti.

