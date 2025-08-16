AI kao partner: Što je to AI psihoza i gdje je granica između stvarnog i virtualnog

Pojedini psihijatri izvijestili su o porastu broja pacijenata s psihozom, a korištenje umjetne inteligencije tome doprinosi.

Iako je uzbudljiv, brz napredak ove tehnologije nije bez rizika i opasnosti. Pojedini korisnici umjetne inteligencije postali su toliko ovisni o njenim savjetima i emocionalnoj podršci da tvrde kako su u virtualnoj vezi s umjetnom inteligencijom .

Što je psihoza uzrokovana umjetnom inteligencijom?

Pojam psihoze uključuje niz različitih simptoma, uključujući deluzije i halucinacije. U stanju deluzije ljudi počnu vjerovati u stvari koje očito nisu istinite i prkose stvarnosti. Dok haluciniraju imaju senzorna iskustva koja drugi ljudi nemaju i koja ne odgovaraju vanjskoj stvarnosti.

AI psihoza je situacija u kojoj korisnik komunicira s robotima za brbljanje temeljenim na umjetnoj inteligenciji i vidi ih kao stvarne, božanske ili romantične partnere. Chatbotovi s umjetnom inteligencijom izgrađeni su kako bi potvrdili i odražavali korisnikov jezik i stav, što potiče razvoj ovisnosti kod pojedinih osoba.

Imati pristup podršci nije loše samo po sebi, no nije prirodno imati dugotrajne interakcije s nekim tko vam dosljedno stalno daje za pravo. Povijest je puna primjera moćnih ljudi poput kraljeva ili careva koji su se okruživali ljudima koji su im se nisu suprotstavljali. To obično nije dobro završavalo.

Nije u pitanju samo umjetna inteligencija. Porast sumanutih uvjerenja zabilježen je kod korisnika interneta još prije desetak godina, a slično je i s virtualnom stvarnošću.

Interakcije koje se čine stvarnima

S umjetnom inteligencijom je drukčije to što odgovara i simulira drugu osobu. Iako nije stvarna poput drugih ljudi, ponaša se slično kao oni. Njeno povećano korištenje za posljedicu bi moglo imati porast ispoljavanja simptoma problema s mentalnim zdravljem općenito.

S druge strane, pitanje je i je li odnos s umjetnom inteligencijom suštinski drukčiji od odnosa s drugim neživim predmetima. Osjećaj ljubavi i povezanosti dio su ljudske prirode. U društvima s visokom razinom usamljenosti ljudi traže različite načine kako zadovoljiti te potrebe. Tehnologiju postaje sve teže odvojiti od svih, pa i tih aspekata svakodnevnog života.

Trebalo bi uvesti neku vrstu provjera i ravnoteže kako bismo zaštitili osobe koje imaju problema s mentalnim zdravljem ili su izolirane od situacija u kojima dobivaju stalno povratne informacije o tome što unose i potencijalno pojačavaju svoja psihotična uvjerenja, piše Metro.