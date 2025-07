Usamljeni klinci okreću se AI-ju jer nemaju s kime razgovarati. Je li i vaše dijete među njima?

Usamljena djeca i tinejdžeri zamjenjuju prijateljstvo u stvarnom životu umjetnom inteligencijom. Novo izvješće neprofitne organizacije Internet Matters otkrilo je kako djeca i tinejdžeri koriste programe poput ChatGPT-ja, Character.AI-ja i Snapchatovog MyAI-ja za simuliranje prijateljstva više nego ikad prije.

Od 1000 djece u dobi od devet do 17 godina koju je Internet Matters anketirao za svoje izvješće Me, Myself, and AI, oko 67 posto reklo je kako redovito koristi robote za brbljanje temeljene na umjetnoj inteligenciji. Od te skupine, 35 posto je reklo kako razgovor s umjetnom inteligencijom doživljava kao razgovor s prijateljem. Njih 12 posto reklo je kako to čini jer nemaju nikoga drugog s kim bi razgovarali.

