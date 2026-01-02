Estonija planira digitalizirati podatke o genomu svojih stanovnika. To sa sobom nosi ogromne rizike

Estonija je pokrenula planove za povezivanje podataka cijelog genoma s više od 20 posto zdravstvenih kartona svog stanovništva

Otključavanje podataka genoma radi poboljšanja odluka u zdravstvu moglo bi biti vrlo korisno u ciljanom probiru pacijenata i prilagođavanju medicinskih tretmana. To je cilj zdravstvene skrbi o kojem mnoge države u Europi mogu samo sanjati jer su tek u fazi prijelaza s papirnatih na digitalne zdravstvene kartone. No, plan bi također mogao izložiti genetske podatke Estonaca ogromnim rizicima. U vrijeme kada Rusija zvecka oružjem na europskim granicama i pokreće stalne kibernetičke napade, povezivanje genetske baze podataka s kartonima pacijenata moglo postati Ahilovom petom. Estonski dužnosnici uvjereni su kako mogu zaštititi podatke, ističući dosadašnje iskustvo u korištenju digitalnih zdravstvenih kartona više od 20 godina.

Masovna podrška za digitalizaciju Baltička zemlja s 1,4 milijuna stanovnika ima jedan od najnaprednijih digitalnih zdravstvenih sustava na svijetu. S pametnog telefona pacijenti imaju potpunu kontrolu nad vlastitim zdravstvenim podacima, odabirući tko im može pristupiti kada se to zatraži. To uključuje kontrolu usluga povezanih s njihovim genetskim podacima. Geni svakog čovjeka kriju tragove o vjerojatnosti razvoja određenih bolesti, od raka dojke do srčanih bolesti. Medicinski stručnjaci smatraju to bogatim neiskorištenim resursom za poboljšanje liječenja i prevencije. Estonija je dobila podršku stanovništva za sigurno pohranjivanje i dijeljenje svih osobnih i zdravstvenih podataka. Tek 2500 ljudi - manje od 0,2 posto stanovništva - odlučilo je ne dozvoliti dijeljenje svojih podatke između zdravstvenih službi. Estonci su spremni prihvatiti rizike zbog prednosti koje uključuju: besprijekoran prijenos skrbi između liječnika opće prakse, bolnica, klinika, medicinskih sestara, bolničara i drugih zdravstvenih službi

korištenje umjetne inteligencije za identifikaciju pacijenata s većim rizikom od bolesti, za ponudu ciljanog probira za raniju dijagnozu i liječenje pacijenata od bolesti poput raka

uštedu vremena zbog toga što se iste informacije nikada ne ponavljaju ili ne prenose dva puta. Te uštede, prema procjenama, dosežu i do dva tjedna godišnje jer ne moraju čekati u redu, vaditi rodni list svakih šest mjeseci i davati druge podatke već dostupne u sustavu. Europski tehnološki lider Estonija je svjetski lider u digitalnim uslugama. Puno je uložila u tehnologiju i startupove kako bi se suprotstavila stagnaciji gospodarstva 1990-ih i rano je transformirala velik dio svojih državnih usluga kako bi funkcionirale online. No, rizici visokog stupnja digitalizacije podigli su svoju ružnu glavu 2007. godine, kada je ta država bila pogođena nizom masovnih kibernetičkih napada na banke, medije i vladina tijela. Bankomati i usluge online bankarstva bili su neupotrebljivi, državni službenici nisu mogli koristiti e-poštu, a novinske organizacije nisu mogle raditi. Posljedice su se osjećale mjesecima. Glavni osumnjičenik bila je Rusija. Rezultat su bila ogromna ulaganja u kibernetičku otpornost.