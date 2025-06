Razgovarate s ChatGPT-jem o svojim osjećajima? Psiholozi imaju važno upozorenje

Ali, to nije slučaj. Nemate posla sa stručnjakom za mentalno zdravlje, koji se školovao kako bi vam mogao pomoći i kojeg obvezuju profesionalne smjernice i etički kodeks. Također, stroj kojem se povjeravate ne odgovara nikome za neodgovarajuće savjete, a pitanje je i što radi s vašim upitima.

Kada netko postavi pitanje (prompt) poput 'Kako mogu ostati miran tijekom stresnog poslovnog sastanka?', umjetna inteligencija formira odgovor nasumično odabirući riječi koje su što bliže podacima koje je dobila tijekom obuke. To se događa brzo i odgovori se mogu činiti relevantnima, zbog čega vam se čini kao da razgovarate s osobom.

Sve više ljudi provodi vrijeme razgovarajući s robotima za brbljanje temeljenima na umjetnoj inteligenciji poput ChatGPT-ja . Neki od njih imali su pozitivna iskustva. Ipak, umjetna inteligencija nije terapeut. Strpljiva je, može vas slušati do besvijesti, ali ne razmišlja još kao ljudsko biće.

Tri osnovna izvora informacija

Kada uputite upit sustavu kao što je ChatGPT, on za odgovor crpi informacije iz tri glavna izvora:

osnovno znanje koje je zapamtio tijekom obuke

vanjski izvori informacija

informacije koje ste prethodno dali.

1) Osnovno znanje

Kako bi razvili jezični model, programeri podučavaju model tako što ga tijekom obuke navode na čitanje ogromnih količina podataka. Te informacije, oćenito govoreći, mogu biti bilo što javno dostupno na webu, od akademskih radova, e-knjiga, izvješća, besplatnih novinskih članaka, do blogova, transkripata s YouTubea ili komentara s foruma za raspravu kao što je Reddit.

Jesu li ovi izvori pouzdana mjesta za pronalaženje savjeta o mentalnom zdravlju? Ponekad. Jesu li uvijek u vašem najboljem interesu i filtrirani kroz pristup utemeljen na znanstvenim dokazima? Ne uvijek. A ponekad te informacije mogu biti i zastarjele. To je djelomično razlog zašto umjetna inteligencija halucinira.

2) Vanjski izvori informacija

Razvojni programeri mogu povezati sam chatbot s vanjskim alatima ili izvorima znanja, poput Googlea za pretraživanja ili kurirane baze podataka.

Kada postavite pitanje Microsoftovom Bing Copilotu i vidite numerirane reference u odgovoru, to ukazuje na to kako se oslonio na vanjsko pretraživanje radi dobivanja ažuriranih informacija, uz one koje su pohranjene u njegovoj memoriji.

Pojedini namjenski chatbotovi za mentalno zdravlje mogu pristupiti vodičima i materijalima za terapiju kako bi usmjerili razgovore prema korisnim smjernicama.

3) Prethodno pružene informacije

Platforme umjetne inteligencije također imaju pristup informacijama koje ste prethodno dali u razgovorima ili prilikom prijave na platformu. Kada se registrirate za platformu Replika, na primjer, ona uči vaše ime, spol, dob, preferirani izgled i spol robota za razgovor, IP adresu i lokaciju, vrstu uređaja koji koristite i još mnogo toga (kao i podatke o vašoj kreditnoj kartici).

Na brojnim platformama za chatbotove, sve što ste ikada rekli može biti pohranjeno za buduću upotrebu. Znamo kako su ovi sustavi poput prijatelja koji potvrđuju ono što kažete (problem poznat kao ulizivanje) i usmjeravaju razgovor natrag na interese o kojima ste već razgovarali.

Profesionalni terapeut, s druge strane, može koristiti obuku i iskustvo kako bi vam pomogao u izazivanju ili preusmjeravanju razmišljanja gdje je potrebno.