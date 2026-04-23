Frustracije rastu, Putin brani gašenje interneta: 'Kriminalci sve čuju'

'Naravno, ako je to povezano s operativnim radom na sprječavanju terorističkih napada – a znamo da nažalost ponekad propustimo takve napade – prioritet će uvijek biti na sigurnosti ljudi', dodao je.

'Ne mogu, a da ne skrenem pozornost na ono što proživljavaju ljudi u velikim gradovima. To nije uobičajeno, ali se nažalost događa. Mislim na određene probleme s internetom i prekide u velikim gradovima', rekao je na sjednici vlade.

Vlasti su prošlog mjeseca u Moskvi isključile mobilni internet na gotovo tri tjedna, a redovito ga blokiraju i drugdje, navodeći rizik od ukrajinskih bespilotnih letjelica koje mogu koristiti mrežu za navođenje napada.

Putin je u televizijskom obraćanju poručio i da državni službenici moraju pokazati 'domišljatost' u pronalaženju rješenja i jamčenju funkcioniranja ključnih usluga.

Isključenja su potaknula kritike poduzetnika, dužnosnika i običnih građana, frustriranih prekidima u bankarstvu, prometu i drugim svakodnevnim uslugama.

Izvor blizak Kremlju rekao je Reutersu ranije ovog mjeseca da su visoki gospodarski dužnosnici i bankari lobirali kod Putina da ublaži ove restrikcije.

Putin je rekao da bi objavljivanje informacija o prekidima interneta unaprijed moglo biti štetno jer 'kriminalci, na kraju krajeva, sve čuju i vide' te bi mogli prilagoditi svoje ponašanje i planove.