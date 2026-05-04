VIDEO Udar na srce Moskve: Ukrajinski dronovi pogodili luksuzni neboder u blizini Kremlja

Ukrajinske snage tijekom noći izvele su napad bespilotnim letjelicama na Moskvu, pri čemu je pogođena visoka stambena zgrada u zapadnom dijelu ruskog glavnog grada, izvijestili su ruski izvori na društvenim mrežama.
Na snimkama objavljenima na internetu vidi se letjelica koja leti nisko iznad grada neposredno prije eksplozija koje su, prema navodima stanovnika, odjeknule oko jedan sat iza ponoći po lokalnom vremenu.
Fotografije koje kruže društvenim mrežama pokazuju oštećenja na višim katovima luksuzne zgrade Mosfilm Tower, smještene oko sedam kilometara zapadno od Kremlja. Krhotine letjelice navodno su pronađene i na ulici ispod zgrade, dok su hitne službe intervenirale na mjestu događaja.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je napad, navodeći da nema ozlijeđenih. Također je ustvrdio da su ruski sustavi protuzračne obrane oborili još dvije letjelice koje su se približavale gradu.
Neovisna potvrda ovih informacija zasad nije dostupna, a ukrajinska vojska nije se očitovala o navodnom napadu.
Riječ je o jednom od najdubljih prodora prema središtu Moskve od početka učestalijih napada bespilotnim letjelicama posljednjih mjeseci, iako ruske vlasti ističu da je glavni grad snažno zaštićen od zračnih prijetnji.
Napad dolazi nekoliko dana uoči obilježavanja Dana pobjede 9. svibnja na Crvenom trgu, ključnog državnog događaja kojim Rusija tradicionalno prikazuje svoju vojnu moć.