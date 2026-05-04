Putinu se trese prijestolje, zna se i tko mu radi o glavi: 'Neće mu oprostiti ratni i ekonomski fijasko'

Europske obavještajne službe detektirale su, a onda se i pobrinule da mediji o tome budu detaljno informirani, neobičan razvoj događaja u Kremlju: ondje su drastično pojačane sigurnosne mjere oko Vladimira Putina zbog straha od atentata i mogućeg puča, pooštrene su kontrole u okruženju i uveden stroži nadzor nad njegovim najbližim suradnicima

U njihovim domovima postavljeni su nadzorni sustavi, a kuharima, tjelohraniteljima i fotografima koji rade s predsjednikom zabranjeno je korištenje javnog prijevoza. Posjetitelji Vladimira Putina pak moraju proći kroz dvostruke sigurnosne provjere, a osobe iz njegova najbližeg kruga smiju koristiti samo telefone bez pristupa internetu.

Po svemu sudeći, radi se o pokušaju prevencije scenarija koji bi po logici stvari mogao uslijediti zbog koktela nepovoljnih okolnosti: gospodarskih neprilika, dugogodišnje neuspješne vojne avanture u Ukrajini i nezadovoljstva moskovske elite koja je i fizički počela osjećati i recesiju i rat. Šojgu glavni akter potencijalnog puča? Kretanje samog Putina po istim je izvještajima vrlo ograničeno, a povremeno se čak u javnost plasiraju unaprijed snimljeni materijali. Europski obavještajci detektirali su bivšeg ministra obrane Sergeja Šojgua, i dalje utjecajnog u vojnim krugovima, kao mogućeg glavnog aktera potencijalnog puča, a spominju se i ozbiljne trzavice u samom vrhu Putinova vojnog i obavještajnog aparata. Povrh svega stiže informacija da će ruski Dan pobjede 9. svibnja biti obilježen vrlo skromno i zapravo bez izlaganja naoružanja, a sam Putin je predložio 'jednodnevno primirje' upravo na taj dan – što upućuje na zaključak da, u situaciji u kojoj Ukrajinci razaraju energetska postrojenja tisuće kilometara u unutrašnjosti Rusije i dronovima uspijevaju pogoditi nebodere u moskovskoj poslovnoj četvrti tek nekoliko kilometara od Kremlja, na određeni način on moli za milost.

Dan pobjede u Moskvi 2017. godine Izvor: Reuters / Autor: Reuters







Bivši saborski zastupnik i geopolitički analitičar Tonči Tadić podsjeća da je 'u ruskoj tradiciji da zbace i likvidiraju careve koji su izgubili rat', spominjući obitelj Romanov, kojoj se to zapravo dogodilo u dva navrata: Nikolaj Romanov prvi put se jedva spasio nakon poraza u ratu protiv Japana, pristavši na formiranje parlamenta i preustroj Rusije u ustavnu monarhiju, a nakon Prvog svjetskog rata cijelu obitelj, poznato je, brutalno su likvidirali boljševici. Koliko će dugo elita trpjeti gospodarsku izolaciju 'Osnovno pitanje koje se trenutno postavlja jest koliko će dugo ruska elita trpjeti gospodarsku izolaciju od ostatka svijeta, jer jasno je da ne može biti zadovoljna održavanjem veza s Kinom, Mongolijom, Burkinom Faso, Malijem ili Brazilom. Rusija je isključena iz suradnje s razvijenim dijelom svijeta koji uključuje Europsku uniju, Sjevernu Ameriku, Japan, Australiju i slične države, a tamošnju elitu posebno boli blokada pristupa tržištima kapitala', kaže Tadić za tportal. 'Apsurd kojeg su i sami postali svjesni jest da su zauzvrat dobili kontrolu nad petinom teritorija Ukrajine, opustošenu ratnim razaranjima, te osmi ili deveti val mobilizacije u samoj Rusiji. Kad se uzmu u obzir visoki troškovi rata, gospodarski gubici i izbacivanje iz svjetskih gospodarskih tokova, jasno je da se nezadovoljstvo može samo povećavati', dodaje Tadić.