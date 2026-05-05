'Europa opet nije za stolom i zaostaje. Nismo spremni za novu generaciju ovakvih prijetnji'

Tvrtka Anthropic objavila je nedavno da njezin model Mythos može učinkovitije od ljudi otkrivati i iskorištavati sigurnosne ranjivosti, što je izazvalo 'paniku' među vladama i stručnjacima za kibernetičku sigurnost diljem svijeta.

Trideset zastupnika iz šest političkih skupina upozorilo je izvršnu potpredsjednicu Europske komisije Hennu Virkkunen da EU mora hitno ažurirati zakonodavni okvir i razviti 'europski plan ublažavanja rizik' za hakiranje potpomognuto umjetnom inteligencijom.

Jedan od potpisnika pisma, nizozemski zastupnik Bart Groothuis, upozorio je da Europa zaostaje u pristupu najnaprednijim AI alatima.

'Europa nije za stolom', rekao je, pozivajući na odlučniji pristup i snažniji politički pritisak. Odbor za unutarnje tržište Europskog parlamenta pozvao je Anthropic na javno saslušanje, no kompanija je odbila sudjelovati zbog kratkog roka za pripremu, piše Politico.

Traže pristup AI modelima

Zastupnici traže reformu pravila o prijavljivanju i otklanjanju sigurnosnih propusta, kao i jaču zaštitu kritične infrastrukture i ključnih sektora. Naglašavaju i potrebu da europska agencija za kibernetičku sigurnost ENISA dobije pristup modelima poput Mythosa kako bi mogla procijeniti njihove rizike.

Reforma Zakona o kibernetičkoj sigurnosti već je u tijeku, a među potpisnicima pisma je i izvjestiteljica tog zakonodavnog prijedloga, Markéta Gregorová. Iz Europske komisije poručuju da su već održani brojni tehnički sastanci s Anthropicom, uključujući rasprave o implementaciji pravila iz Akta o umjetnoj inteligenciji.

Glasnogovornik Komisije Thomas Regnier istaknuo je da će, nakon što u kolovozu 2026. počnu vrijediti izvršne ovlasti novog AI ureda, EU moći zatražiti pristup modelima ako to bude potrebno. Riječ je o posebnoj jedinici unutar Komisije zaduženoj za nadzor rizika povezanih s umjetnom inteligencijom.