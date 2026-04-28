Kinezi se predomislili: Meta Platforms ne smije kupiti startup Manus

Službeni Peking zatražio je poništavanje sporazuma nakon istrage pokrenute ranije ove godine. Moguće je kako su zabrinuti zbog gubitka ključne tehnologije u korist Sjedinjenih Država usred intenziviranja tehnološkog rata.

Kina je pokrenula blokadu preuzimanja kineskog startupa za umjetnu inteligenciju Manus, vrijednog dvije milijarde američkih dolara , koje planira tvrtka Meta Platforms.

Do poteza dolazi nekoliko tjedana prije no što bi se američki predsjednik Donald Trump trebao susresti s kineskim čelnikom Xi Jinpingom u Pekingu. Očekuje se kako će njih dvojica riješiti sporove o nekoliko ključnih pitanja, od trgovine do kontrole tehnologije.

Odluka Pekinga pojačava podjelu globalnog tehnološkog razvoja dok se napetosti između SAD-a i Kine pojačavaju te naglašava sve izazovnije okruženje za prekogranična ulaganja u ključne sektore poput umjetne inteligencije i poluvodiča.

Međutim, raspetljavanje sporazuma bit će komplicirano u praksi.

Ubrzo nakon što je krajem prosinca najavila akviziciju, Meta je integrirala Manus u svoje interne sustave, a direktori tog startupa pridružili su se američkom tehnološkom divu.

Za Metu, blokirana akvizicija mogla bi predstavljati propuštenu priliku za jačanje AI sposobnosti u trenutku dok se utrka za tehnologiju s konkurentima poput Googlea i OpenAI-ja pojačava.

U Meti su uvjereni kako je transakcija u potpunosti u skladu s važećim zakonom. Očekuju odgovarajuće rješenje istrage, no nisu naveli kako to namjeravaju postići.

Izvor nacionalnog ponosa

Manus je osnovan u Kini. Privukao je pozornost kada je u ožujku prošle godine pokrenuo svog AI agenta - sustav koji može autonomno djelovati u ime korisnika.

Za mnoge u Kini, uspon domaćeg agentskog AI startupa s vrhunskim performansama bio je izvor ponosa. No, javno raspoloženje se pogoršalo nakon što je startup preselio svoje sjedište i većinu svojih operacija u Singapur, a još više nakon što je objavio kako je prodan Meti.

Na kineskim društvenim mrežama neki su osudili prodaju kao 'podmuklu' i optužili tvrtku za 'prodaju SAD-u', koji je nametnuo sveobuhvatne kontrole izvoza Kini s ciljem usporavanja njezina napretka u graničnim tehnologijama poput umjetne inteligencije.

Nesvakidašnje brzo, Peking je u siječnju pokrenuo istragu o akviziciji, nastojeći obeshrabriti druge kineske tehnološke startupove u slijeđenju slične strategije. Ostaje nejasno hoće li vlasti objaviti daljnje korake u istrazi.

Analitičari su prethodno upozoravali kako bi oštar odgovor Pekinga, poput poništavanja sporazuma, mogao usporiti poduzetnike s globalnim ambicijama i potaknuti talente da od samog početka pokreću poslove u inozemstvu.

Prošli mjesec Financial Times izvijestio je kako je Peking zabranio dvojici suosnivača Manusa, Xiao Hongu i Ji Yichau, napuštanje države dok traje istraga, piše CNN Business.