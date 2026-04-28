Kinezi se predomislili: Meta Platforms ne smije kupiti startup Manus

Moguće je kako su zabrinuti zbog gubitka ključne tehnologije u korist Sjedinjenih Država usred intenziviranja tehnološkog rata
Kina je pokrenula blokadu preuzimanja kineskog startupa za umjetnu inteligenciju Manus, vrijednog dvije milijarde američkih dolara, koje planira tvrtka Meta Platforms.
Službeni Peking zatražio je poništavanje sporazuma nakon istrage pokrenute ranije ove godine. Moguće je kako su zabrinuti zbog gubitka ključne tehnologije u korist Sjedinjenih Država usred intenziviranja tehnološkog rata.
Do poteza dolazi nekoliko tjedana prije no što bi se američki predsjednik Donald Trump trebao susresti s kineskim čelnikom Xi Jinpingom u Pekingu. Očekuje se kako će njih dvojica riješiti sporove o nekoliko ključnih pitanja, od trgovine do kontrole tehnologije.
Odluka Pekinga pojačava podjelu globalnog tehnološkog razvoja dok se napetosti između SAD-a i Kine pojačavaju te naglašava sve izazovnije okruženje za prekogranična ulaganja u ključne sektore poput umjetne inteligencije i poluvodiča.
Međutim, raspetljavanje sporazuma bit će komplicirano u praksi.
Ubrzo nakon što je krajem prosinca najavila akviziciju, Meta je integrirala Manus u svoje interne sustave, a direktori tog startupa pridružili su se američkom tehnološkom divu.
Za Metu, blokirana akvizicija mogla bi predstavljati propuštenu priliku za jačanje AI sposobnosti u trenutku dok se utrka za tehnologiju s konkurentima poput Googlea i OpenAI-ja pojačava.
U Meti su uvjereni kako je transakcija u potpunosti u skladu s važećim zakonom. Očekuju odgovarajuće rješenje istrage, no nisu naveli kako to namjeravaju postići.
Izvor nacionalnog ponosa
Manus je osnovan u Kini. Privukao je pozornost kada je u ožujku prošle godine pokrenuo svog AI agenta - sustav koji može autonomno djelovati u ime korisnika.
Za mnoge u Kini, uspon domaćeg agentskog AI startupa s vrhunskim performansama bio je izvor ponosa. No, javno raspoloženje se pogoršalo nakon što je startup preselio svoje sjedište i većinu svojih operacija u Singapur, a još više nakon što je objavio kako je prodan Meti.
Na kineskim društvenim mrežama neki su osudili prodaju kao 'podmuklu' i optužili tvrtku za 'prodaju SAD-u', koji je nametnuo sveobuhvatne kontrole izvoza Kini s ciljem usporavanja njezina napretka u graničnim tehnologijama poput umjetne inteligencije.
Nesvakidašnje brzo, Peking je u siječnju pokrenuo istragu o akviziciji, nastojeći obeshrabriti druge kineske tehnološke startupove u slijeđenju slične strategije. Ostaje nejasno hoće li vlasti objaviti daljnje korake u istrazi.
Analitičari su prethodno upozoravali kako bi oštar odgovor Pekinga, poput poništavanja sporazuma, mogao usporiti poduzetnike s globalnim ambicijama i potaknuti talente da od samog početka pokreću poslove u inozemstvu.
Prošli mjesec Financial Times izvijestio je kako je Peking zabranio dvojici suosnivača Manusa, Xiao Hongu i Ji Yichau, napuštanje države dok traje istraga, piše CNN Business.