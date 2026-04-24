Širi se popis: I Microsoft otpušta tisuće ljudi

Tehnološki divovi istodobno otpuštaju zaposlenike i ubrzano ulažu u umjetnu inteligenciju koja već preuzima dio posla
Meta i Microsoft najavili su velika otpuštanja, dok istodobno ubrzano ulažu u umjetnu inteligenciju.
Meta je najavila da će 20. svibnja otpustiti oko 10 posto radne snage, odnosno gotovo 8.000 ljudi, uz gašenje dodatnih 6.000 nepopunjenih radnih mjesta. Microsoft je objavio da će ponuditi dobrovoljni odlazak u mirovinu za oko sedam posto zaposlenih u SAD-u, što bi moglo obuhvatiti više od 8.000 ljudi.
Iako Meta u internim porukama nije izravno navela umjetnu inteligenciju kao razlog otpuštanja, jasno je da su rezovi povezani s velikim ulaganjima u nove tehnologije. 'Ovo nije laka odluka', poručila je direktorica za ljudske resurse Janelle Gale, naglasivši da će otpušteni zaposlenici dobiti izdašne otpremnine.
Izvršni direktor Mark Zuckerberg već ranije je rekao da umjetna inteligencija smanjuje potrebu za zapošljavanjem. 'Sve češće vidimo da projekte koji su prije zahtijevali velike timove danas može odraditi jedna vrlo sposobna osoba', rekao je.
Meta planira između 115 i 135 milijardi dolara ulaganja u AI, gotovo dvostruko više nego godinu ranije.
Microsoft ide istim putem
Sličan smjer slijedi i Microsoft. Kompanija je još 2025. najavila ulaganja od oko 100 milijardi dolara u AI infrastrukturu, a procjene su u međuvremenu narasle na 110 do 120 milijardi. Izvršni direktor Satya Nadella već je naglašavao da umjetna inteligencija značajno povećava produktivnost, tvrdeći da AI sudjeluje u oko 30 posto programerskog rada unutar tvrtke.
Njegov šef AI-ja, Mustafa Suleyman procjenjuje da bi umjetna inteligencija mogla zamijeniti većinu uredskih poslova u roku od 12 do 18 mjeseci.
Ovakve najave potiču strahove zaposlenika u tehnološkom sektoru, koji sve češće upozoravaju da bi AI mogao izravno ugroziti njihova radna mjesta. Ti strahovi nisu bez temelja. Prema pisanju Reutersa, Meta je interno testirala softver koji prati aktivnosti zaposlenika – uključujući pokrete miša i tipkanje – kako bi se ti podaci koristili za treniranje AI sustava.
Meta i Microsoft nisu iznimka. Val otpuštanja zahvatio je širi tehnološki sektor, u kojem kompanije istodobno režu troškove i ulažu rekordne iznose u umjetnu inteligenciju. Amazon je u posljednjih šest mjeseci otpustio najmanje 30.000 zaposlenika, dok planira ulaganja od čak 200 milijardi dolara. Oracle je također najavio tisuće otkaza, a Block, koji vodi Jack Dorsey, prepolovio je radnu snagu.