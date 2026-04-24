Širi se popis: I Microsoft otpušta tisuće ljudi

Tehnološki divovi istodobno otpuštaju zaposlenike i ubrzano ulažu u umjetnu inteligenciju koja već preuzima dio posla

Meta i Microsoft najavili su velika otpuštanja, dok istodobno ubrzano ulažu u umjetnu inteligenciju. Meta je najavila da će 20. svibnja otpustiti oko 10 posto radne snage, odnosno gotovo 8.000 ljudi, uz gašenje dodatnih 6.000 nepopunjenih radnih mjesta. Microsoft je objavio da će ponuditi dobrovoljni odlazak u mirovinu za oko sedam posto zaposlenih u SAD-u, što bi moglo obuhvatiti više od 8.000 ljudi.

Iako Meta u internim porukama nije izravno navela umjetnu inteligenciju kao razlog otpuštanja, jasno je da su rezovi povezani s velikim ulaganjima u nove tehnologije. 'Ovo nije laka odluka', poručila je direktorica za ljudske resurse Janelle Gale, naglasivši da će otpušteni zaposlenici dobiti izdašne otpremnine. Izvršni direktor Mark Zuckerberg već ranije je rekao da umjetna inteligencija smanjuje potrebu za zapošljavanjem. 'Sve češće vidimo da projekte koji su prije zahtijevali velike timove danas može odraditi jedna vrlo sposobna osoba', rekao je. Meta planira između 115 i 135 milijardi dolara ulaganja u AI, gotovo dvostruko više nego godinu ranije.