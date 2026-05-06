Ova robotska ruka sjecka rajčice, radi omlet, a može i spajati žice

M.Či.

06.05.2026 u 18:11

Francuski startup predstavio je novi AI model namijenjen robotima. Model bi trebao robote učiniti prilagodljivijima.

Kako javlja Reuters, Genesis AI, čiji je suosnivač bivši istraživač Mistrala, Theophile Gervet, a koji ima podršku bivšeg direktora Googlea Erica Schmidta, predstavio je AI model GENE-26.5 namijenjen pokretanju industrijskih robota, uključujući i one koje proizvode druge tvrtke.

Pohvalili su se kako su već u pregovorima s kupcima u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji. Ugovori bi trebali biti potpisani na tri do pet godina.

Gervet je za Reuters rekao kako je njegovoj tvrtki prioritet Europa, zbog baze talenata, ali i industrijske baze.

Svojim AI modelom cilja sektore poput automobilske industrije, elektronike, farmaceutske industrije i logistike, gdje se konvencionalni roboti bore s delikatnim ili varijabilnim zadacima.

Istaknuli su kako surađuju s partnerima na izgradnji skupova podataka o robotici - od prikupljanja podataka iz stvarnog svijeta do unosa podataka s pomoću senzora.

Osim AI modela, predstavili su i robotsku ruku sposobnu za precizne zadatke poput sjeckanja rajčica i rješavanja Rubikove kocke. U videu koji su objavili pokazali su kako je ruka sposobna precizno podizati osjetljive predmete, prenositi ih, ispuštati, ali i spajati žice, napraviti omlet i smoothie.

Dizajnirana je kako bi što je vjernije moguće odražavala ljudsku anatomiju i tako omogućila izravni prijenos ljudskog pokreta na strojeve.

