Ova robotska ruka sjecka rajčice, radi omlet, a može i spajati žice

Francuski startup predstavio je novi AI model namijenjen robotima. Model bi trebao robote učiniti prilagodljivijima.

Kako javlja Reuters, Genesis AI, čiji je suosnivač bivši istraživač Mistrala, Theophile Gervet, a koji ima podršku bivšeg direktora Googlea Erica Schmidta, predstavio je AI model GENE-26.5 namijenjen pokretanju industrijskih robota, uključujući i one koje proizvode druge tvrtke. Pohvalili su se kako su već u pregovorima s kupcima u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji. Ugovori bi trebali biti potpisani na tri do pet godina.

Gervet je za Reuters rekao kako je njegovoj tvrtki prioritet Europa, zbog baze talenata, ali i industrijske baze. Svojim AI modelom cilja sektore poput automobilske industrije, elektronike, farmaceutske industrije i logistike, gdje se konvencionalni roboti bore s delikatnim ili varijabilnim zadacima. Istaknuli su kako surađuju s partnerima na izgradnji skupova podataka o robotici - od prikupljanja podataka iz stvarnog svijeta do unosa podataka s pomoću senzora.