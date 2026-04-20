Roboti ubojice dolaze: Ukrajina testira novu taktiku na bojištu

Napad, snimljen prošlog ljeta, pokazuje kako Ukrajina razvija novi način ratovanja, tvrde njezini čelnici. Kijev pokušava sve veći dio borbi prepustiti besposadnim sustavima, suočen s nedostatkom vojnika i nastojeći se braniti uz što manje gubitaka. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ovaj primjer pokazuje kako ukrajinska vojska sada može zauzimati ruske položaje isključivo uz pomoć automatiziranog naoružanja.

Roboti su krenuli u napad kroz dolinu na istoku Ukrajine, krećući se preko trave prema ruskom položaju. Nalikujući malim zelenim kolicima kakva se mogu kupiti u vrtnim centrima za prijevoz zemlje, svaki je nosio oko 30 kilograma eksploziva. Dok su se daljinski upravljana vozila približavala neprijatelju, bespilotna letjelica iz zraka bacila je bombu kako bi očistila put. Jedan od robota potom je pojurio naprijed i detonirao se , dok su ostali ostali na udaljenosti i nadzirali položaj. Iznad rova pojavila se kartonska ploča s porukom: ‘ Želimo se predati’. Dvojica ruskih vojnika potom su izašla i krenula prema ukrajinskim linijama gdje su zarobljeni.

Iako ljudstvo i dalje ostaje ključni čimbenik na bojištu, Ukrajina želi pokazati zapadnim partnerima da može nastaviti borbu unatoč brojčanoj inferiornosti. Također nastoji razviti vlastitu obrambenu industriju i ojačati sigurnosnu suradnju s drugim državama, piše u tekstu The New York Times.

‘Bolje je poslati metal nego ljude’, rekao je časnik Mikola Zinkevič. ‘Ljudski život je dragocjen, a roboti ne krvare.’

Prema podacima ukrajinskog ministarstva obrane, samo prošlog mjeseca izvedeno je više od 9.000 operacija uz korištenje kopnenih besposadnih sustava, što je značajan porast u odnosu na ranija razdoblja.

Iako su sporiji i ranjiviji od zračnih dronova, kopneni roboti mogu nositi znatno veće količine eksploziva i stabilniji su za korištenje oružja.

Ukrajina razvija različite modele takvih sustava i nastoji ih dodatno unaprijediti, istodobno promovirajući svoju obrambenu industriju prema zapadnim partnerima. Zelenski je skrenuo pozornost na automatizirane napade u videu objavljenom prošli tjedan. Nada se prodati ukrajinske sustave u inozemstvu ili ih zamijeniti za oružje koje je njegovoj zemlji potrebno.

'Budućnost je već na prvoj crti bojišnice, a Ukrajina je gradi', kaže u isječku, dok su iza njega dramatično osvijetljeni zemaljski roboti, zračni dronovi i rakete.