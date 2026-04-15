VIDEO Viralni hit iz Varšave: Robot influencer tjera divlje svinje u šumu

Robot Unitree G1, nazvan Edward Warchocki, svojevrsna je senzacija u Poljskoj
Humanoidni roboti možda još uvijek imaju ograničenu praktičnu primjenu u svakodnevnom životu, ali sve češće privlače pažnju javnosti zbog neobičnih i zabavnih demonstracija svojih sposobnosti. Najnoviji primjer dolazi iz Varšave, gdje je robot Unitree G1 snimljen kako pokušava potjerati krdo divljih svinja na parkiralištu.
Robot nazvan Edward Warchocki prikazan je kako nespretno trči za životinjama, a potom odustaje i gestikulira frustraciju. Iako je u opisu videa navedeno da 'tjera svinje u šumu', cijeli događaj zapravo je dio promotivne kampanje, a ne stvarnog pokušaja rješavanja problema.
Naime Varšava se već dulje vrijeme suočava s porastom populacije divljih svinja u urbanim područjima, što je dovelo i do kontroverznih mjera, poput odstrjela čak i u stambenim zonama. Međutim korištenje sporih dvonožnih robota u takve svrhe zasad nema stvarnu operativnu vrijednost.
Edward je u međuvremenu postao svojevrsna medijska atrakcija u Poljskoj te se pojavljivao u raznim situacijama – od nastupa na pozornici uz glazbu, preko sudjelovanja na javnim događajima, pa do posjeta parlamentu.
U jednom od viralnih videa viđen je kako tetura držeći praznu bocu i vrećicu za kupovinu.
Slični primjeri postoje i u Sjedinjenim Državama, gdje je verzija istog robota, nazvana 'Jake the Rizzbot', stekla popularnost svojim javnim nastupima.
Taj je robot dospio u središte pozornosti i zbog incidenta sa streamerom IShowSpeedom, a on je doveo do pravnih posljedica i tužbe teške milijun dolara, piše Futurism.