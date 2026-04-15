VIDEO Viralni hit iz Varšave: Robot influencer tjera divlje svinje u šumu

Humanoidni roboti možda još uvijek imaju ograničenu praktičnu primjenu u svakodnevnom životu, ali sve češće privlače pažnju javnosti zbog neobičnih i zabavnih demonstracija svojih sposobnosti. Najnoviji primjer dolazi iz Varšave, gdje je robot Unitree G1 snimljen kako pokušava potjerati krdo divljih svinja na parkiralištu.

Robot nazvan Edward Warchocki prikazan je kako nespretno trči za životinjama, a potom odustaje i gestikulira frustraciju. Iako je u opisu videa navedeno da 'tjera svinje u šumu', cijeli događaj zapravo je dio promotivne kampanje, a ne stvarnog pokušaja rješavanja problema.

Naime Varšava se već dulje vrijeme suočava s porastom populacije divljih svinja u urbanim područjima, što je dovelo i do kontroverznih mjera, poput odstrjela čak i u stambenim zonama. Međutim korištenje sporih dvonožnih robota u takve svrhe zasad nema stvarnu operativnu vrijednost.