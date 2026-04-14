'Ukrajina prvi put zauzela ruski položaj bez vojnika, uz pomoć robota i dronova'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinska vojska prvi put u ratu zauzela ruski položaj koristeći isključivo besposadne sustave – kopnene robote i dronove
'Prvi put u povijesti ovog rata neprijateljski položaj osvojen je isključivo besposadnim platformama – kopnenim sustavima i dronovima', rekao je Zelenski u ponedjeljak. Dodao je da su se ruski vojnici pritom predali, a operacija je provedena bez pješadije i bez gubitaka na ukrajinskoj strani.
Ukrajinska vojska posljednjih mjeseci intenzivno povećava upotrebu kopnenih robotskih sustava kojima operateri upravljaju s udaljenosti, iz sigurnih zona, piše Politico.
Takvi sustavi koriste se za različite zadatke na bojištu – od napada na neprijateljske položaje do izvlačenja ranjenih vojnika iz najopasnijih područja, tzv. zona smrti, gdje bi klasični evakuacijski timovi bili izloženi velikom riziku, osobito od napada dronovima.
Jedan od takvih sustava, robot Droid TW-7.62, opremljen elementima umjetne inteligencije za autonomno otkrivanje, praćenje i zahvat ciljeva, u siječnju je zarobio trojicu ruskih vojnika, prema navodima ukrajinskog proizvođača DevDroid.
Prema riječima Zelenskog, u prva tri mjeseca 2026. godine kopneni robotski sustavi izvršili su više od 22.000 misija na bojištu. 'Drugim riječima, životi su spašeni više od 22.000 puta jer je robot ulazio u najopasnija područja umjesto vojnika. Riječ je o visokoj tehnologiji koja štiti najveću vrijednost – ljudski život', poručio je.
