I to smo dočekali: Gmail navodno dobiva opciju koju su korisnici godinama tražili

Riječ je o promjeni koja bi posebno mogla razveseliti korisnike koji su još uvijek vezani uz adrese kreirane u školskim ili studentskim danima, a danas se možda tih adresa srame, oženili su se u međuvremenu i promijenili prezime, i kojekakvi drugi razlozi.

Prema ažuriranim informacijama na Googleovoj stranici za pomoć korisnicima, vlasnici računa sada mogu zamijeniti svoju postojeću Gmail adresu s novom , zadržavajući pritom sve podatke, poruke i povezane Googleove usluge.

Glavni problem je u tome što Google već godinama nudi opciju promjene 'Email adrese računa', ali samo za račune koji ne koriste Gmail (npr. ako si otvorio Google račun koristeći @net.hr ili @outlook.com adresu). Kod takvih računa može se dodati Gmail i on postane primarna adresa. Dakle, dosad su korisnici koji su željeli novu Gmail adresu morali otvoriti novi Google račun i ručno prenositi podatke, a taj je proces često bio složen, rizičan i sklon problemima, osobito kada su u pitanju bile integracije s aplikacijama trećih strana.

Zanimljivo je da se ažurirane upute zasad pojavljuju isključivo na Googleovoj stranici za podršku na hindskom jeziku, što upućuje na to da bi se nova funkcionalnost mogla prvo uvoditi u Indiji ili na tržištima na kojima se govori hindski jezik. Iako Google službeno još nije potvrdio ovu značajku za globalno tržište, promjene u dokumentaciji na lokalnim jezicima često su prvi vjesnik velikih nadogradnji.

U samim uputama navodi se da se značajka postupno uvodi za sve korisnike, što sugerira da se globalna dostupnost očekuje, ali bi mogla potrajati. Na engleskoj verziji Googleove stranice za pomoć i dalje stoji staro upozorenje prema kojem se Gmail adrese 'u pravilu ne mogu mijenjati'.

Prema novim pravilima, korisnici koji promijene Gmail adresu automatski zadržavaju staru adresu kao alias. To znači da će poruke poslane na staru adresu i dalje stizati u isti inbox, a korisnici će se i dalje moći prijavljivati u Googleove usluge poput Drivea, Mapsa i YouTubea koristeći staru adresu.

Google navodi da se nijedan postojeći podatak neće promijeniti nakon promjene adrese, uključujući e-mailove, fotografije i poruke. Također, prema automatskom prijevodu stranice na hindskom jeziku, korisnici mogu u bilo kojem trenutku ponovno koristiti staru adresu Google računa.

Postoje i određena ograničenja. Nakon promjene Gmail adrese, korisnici neće moći kreirati novu Gmail adresu sljedećih 12 mjeseci, a novoodabrana adresa ne može se naknadno izbrisati.