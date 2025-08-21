POTENCIJAL I RIZIK

Novi Googleov pametni telefon može lažirati vaš glas

Miroslav Wranka

21.08.2025 u 11:16

tportal
Izvor: Google / Autor: Google
Bionic
Reading

Značajka Pixela 10, temeljena na umjetnoj inteligenciji, može obaviti prijevod razgovora u stvarnom vemenu koristeći glasove sugovornika

Tijekom događanja Made by Google predstavljena je značajka koja ne samo što prevodi govor u stvarnom vremenu, već i lažira vaš stvarni glas (također u gotovo stvarnom vremenu), pa vas osoba na drugom kraju može čuti kako govorite na njenom materinjem jeziku.

vezane vijesti

Funkcionira i obrnuto, tako da dva deepfakea mogu razgovarati jedan s drugim.

Tijekom prezentacije korišten je glas američkog komičara i TV voditelja Jimmyja Fallona. Rezultat je bio prilično uvjerljiv, piše Gizmodo.

Te mogućnosti prevođenja pokreću Gemini Nano i čip Tensor G5 u pametnom telefonu Pixel 10.

Google kaže kako se Nano i značajka prevođenja u ovom slučaju izvode na uređaju, što znači kako se ništa - uključujući vaše pozive - ne prebacuje u računalni oblak dok prevodite.

Ipak, i dalje je riječ o značajki koja može lažirati ljudski glas. Vaš ili bilo čiji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
GAMESCOM

GAMESCOM

Najveći svjetski sajam videoigara se vratio: Evo što ćemo igrati u 2025. i 2026.
POTENCIJAL I RIZIK

POTENCIJAL I RIZIK

Novi Googleov pametni telefon može lažirati vaš glas
NOVI PLANOVI

NOVI PLANOVI

Privremeni šef NASA-e: Dosta je ekologije, idemo na Mjesec i Mars

najpopularnije

Još vijesti