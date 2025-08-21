Novi Googleov pametni telefon može lažirati vaš glas

Značajka Pixela 10, temeljena na umjetnoj inteligenciji, može obaviti prijevod razgovora u stvarnom vemenu koristeći glasove sugovornika
Tijekom događanja Made by Google predstavljena je značajka koja ne samo što prevodi govor u stvarnom vremenu, već i lažira vaš stvarni glas (također u gotovo stvarnom vremenu), pa vas osoba na drugom kraju može čuti kako govorite na njenom materinjem jeziku.
Funkcionira i obrnuto, tako da dva deepfakea mogu razgovarati jedan s drugim.
Tijekom prezentacije korišten je glas američkog komičara i TV voditelja Jimmyja Fallona. Rezultat je bio prilično uvjerljiv, piše Gizmodo.
Te mogućnosti prevođenja pokreću Gemini Nano i čip Tensor G5 u pametnom telefonu Pixel 10.
Google kaže kako se Nano i značajka prevođenja u ovom slučaju izvode na uređaju, što znači kako se ništa - uključujući vaše pozive - ne prebacuje u računalni oblak dok prevodite.
Ipak, i dalje je riječ o značajki koja može lažirati ljudski glas. Vaš ili bilo čiji.