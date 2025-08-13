Sad je i službeno: Perplexity želi preuzeti Googleov Chrome, i to za basnoslovnu svotu

Premještanje Chromea neovisnom operateru posvećenom sigurnosti korisnika koristilo bi javnosti, naveo je Perplexity u pismu Sundaru Pichaiju , šefu Googleovog vlasnika Alphabeta.

Startup za umjetnu inteligenciju Perplexity dao je ponudu za preuzimanje Googleovog web preglednika Chrome, vrijednu 34,5 milijardi američkih dolara .

Google nije objavio planove za prodaju Chromea, najpopularnijeg web preglednika na svijetu s procijenjenih tri milijarde više od korisnika.

Dominacija te tvrtke na tržištu tražilica i online oglašavanja došla je pod intenzivnu kontrolu, a tehnološki div upleten je u višegodišnje pravne sporove u sklopu dva antimonopolska slučaja.

Očekuje se kako će američki savezni sudac ovog mjeseca donijeti presudu kojom bi se Googleu moglo naložiti razdvajanje poslovanja s pretraživanjem na manje dijelove.

Tvrtka je najavila žalbu na takvu presudu, ako do nje dođe, rekavši kako je ideja o izdvajanju Chromea neviđen prijedlog koji bi naštetio potrošačima i sigurnosti.

Nastavak podrške za Chromium

Glasnogovornik Perplexityja rekao je za BBC kako njihova ponuda označava 'važnu predanost otvorenom webu, korisničkom izboru i kontinuitetu za sve koji su odabrali Chrome'.

Kao dio predloženog preuzimanja, Perplexity je rekao kako će Google i dalje biti zadana tražilica unutar Chromea, iako će korisnici moći prilagoditi svoje postavke.

Nastavit će održavati i podržavati Chromium, široko korištenu platformu otvorenog računalnog koda koja podržava Chrome i druge preglednike, uključujući Microsoft Edge i Operu.

Perplexity nije objavio kako planira prikupiti sve te milijarde. Njegova je vrijednost u srpnju bila procjenjena na 18 mlrd. USD.

Perplexityjeva aplikacija je među rastućim igračima u utrci generativne umjetne inteligencije, uz poznatije platforme poput OpenAI-jevog ChatGPT-ja i Googleovog Geminija.

Prošli mjesec lansirali su preglednik pokretan umjetnom inteligencijom Comet.

Tvrtka je ranije ove godine dospjela na naslovnice nakon što je ponudila kupnju američke verzije TikToka, koja se suočava s rokom u rujnu, kada će ju ByteDance morati prodati ili će biti zabranjena u SAD-u.