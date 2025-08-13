Sad je i službeno: Perplexity želi preuzeti Googleov Chrome, i to za basnoslovnu svotu

Glasnogovornik Perplexityja rekao je kako njihova ponuda označava 'važnu predanost otvorenom webu, korisničkom izboru i kontinuitetu za sve koji su odabrali Chrome'
Startup za umjetnu inteligenciju Perplexity dao je ponudu za preuzimanje Googleovog web preglednika Chrome, vrijednu 34,5 milijardi američkih dolara.
Premještanje Chromea neovisnom operateru posvećenom sigurnosti korisnika koristilo bi javnosti, naveo je Perplexity u pismu Sundaru Pichaiju, šefu Googleovog vlasnika Alphabeta.
Google nije objavio planove za prodaju Chromea, najpopularnijeg web preglednika na svijetu s procijenjenih tri milijarde više od korisnika.
Dominacija te tvrtke na tržištu tražilica i online oglašavanja došla je pod intenzivnu kontrolu, a tehnološki div upleten je u višegodišnje pravne sporove u sklopu dva antimonopolska slučaja.
Očekuje se kako će američki savezni sudac ovog mjeseca donijeti presudu kojom bi se Googleu moglo naložiti razdvajanje poslovanja s pretraživanjem na manje dijelove.
Tvrtka je najavila žalbu na takvu presudu, ako do nje dođe, rekavši kako je ideja o izdvajanju Chromea neviđen prijedlog koji bi naštetio potrošačima i sigurnosti.
Nastavak podrške za Chromium
Glasnogovornik Perplexityja rekao je za BBC kako njihova ponuda označava 'važnu predanost otvorenom webu, korisničkom izboru i kontinuitetu za sve koji su odabrali Chrome'.
Kao dio predloženog preuzimanja, Perplexity je rekao kako će Google i dalje biti zadana tražilica unutar Chromea, iako će korisnici moći prilagoditi svoje postavke.
Nastavit će održavati i podržavati Chromium, široko korištenu platformu otvorenog računalnog koda koja podržava Chrome i druge preglednike, uključujući Microsoft Edge i Operu.
Perplexity nije objavio kako planira prikupiti sve te milijarde. Njegova je vrijednost u srpnju bila procjenjena na 18 mlrd. USD.
Perplexityjeva aplikacija je među rastućim igračima u utrci generativne umjetne inteligencije, uz poznatije platforme poput OpenAI-jevog ChatGPT-ja i Googleovog Geminija.
Prošli mjesec lansirali su preglednik pokretan umjetnom inteligencijom Comet.
Tvrtka je ranije ove godine dospjela na naslovnice nakon što je ponudila kupnju američke verzije TikToka, koja se suočava s rokom u rujnu, kada će ju ByteDance morati prodati ili će biti zabranjena u SAD-u.