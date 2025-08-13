Google i NASA razvijaju AI zdravstvenog savjetnika za astronaute na Marsu

Crew Medical Officer Digital Assistant je Googleov chatbot koji će astronautima pomoći s dijagnozom kada doktori na zemlji možda neće biti dostupni
Kako misije s ljudskom posadom postaju sve duže i udaljenije od Zemlje, održavanje zdravlja astronauta postaje sve veći izazov.
Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) danas mogu računati na izravnu komunikaciju s Houstonom, redovite pošiljke lijekova te brz povratak kući nakon šest mjeseci. No, to bi se uskoro moglo promijeniti, jer NASA i njezini komercijalni partneri, poput SpaceX-a Elona Muska, planiraju misije dužeg trajanja koje bi ljude odvele na Mjesec i Mars.
Ta nova stvarnost potiče NASA-u da postupno razvija medicinsku skrb u orbiti koja je što neovisnija o Zemlji. Jedan od prvih eksperimenata je Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) - AI medicinski asistent koji NASA razvija u suradnji s Googleom. Ovaj alat, koji podržava govor, tekst i slike, osmišljen je kako bi pomogao astronautima u dijagnosticiranju i liječenju simptoma kada liječnik nije dostupan ili je komunikacija sa Zemljom prekinuta.
CMO-DA radi u Google Cloudovom okruženju Vertex AI. Projekt se provodi kroz Google Public Sector pretplatnički ugovor s fiksnom cijenom koji uključuje troškove cloud usluga, razvojne infrastrukture i treniranja modela. NASA posjeduje izvorni kod aplikacije te je sudjelovala u prilagodbi modela, dok Vertex AI pruža pristup Googleovim i vanjskim modelima.
Sustav je testiran u tri scenarija: ozljeda gležnja, bol u boku i bol u uhu. Troje liječnika, uključujući jednog astronauta, ocijenilo je njegovu točnost u početnoj procjeni, uzimanju anamneze, kliničkom zaključivanju i planu liječenja. Rezultati su pokazali visoku razinu preciznosti: 74 posto vjerojatnosti točne dijagnoze kod bola u boku, 80 posto kod bola u uhu i 88 posto kod ozljede gležnja.
Plan razvoja je postupan. NASA namjerava dodati više izvora podataka poput medicinskih uređaja te modelu omogućiti 'situacijsku svjesnost' - prepoznavanje specifičnih medicinskih stanja povezanih sa svemirskim uvjetima poput mikrogravitacije.
David Cruley iz Google Public Sectora nije otkrio hoće li Google tražiti regulatorno odobrenje kako bi ovakav asistent radio i u ordinacijama na Zemlji, no to bi mogao biti logičan sljedeći korak ako se model pokaže uspješnim u svemiru. Ovaj alat ne samo da bi mogao poboljšati zdravlje astronauta u misijama, već bi, prema Cruleyu, naučene lekcije mogle naći primjenu i u drugim područjima zdravstvene skrbi, piše TechCrunch.