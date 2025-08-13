Google i NASA razvijaju AI zdravstvenog savjetnika za astronaute na Marsu

Kako misije s ljudskom posadom postaju sve duže i udaljenije od Zemlje, održavanje zdravlja astronauta postaje sve veći izazov.

Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) danas mogu računati na izravnu komunikaciju s Houstonom, redovite pošiljke lijekova te brz povratak kući nakon šest mjeseci. No, to bi se uskoro moglo promijeniti, jer NASA i njezini komercijalni partneri, poput SpaceX-a Elona Muska, planiraju misije dužeg trajanja koje bi ljude odvele na Mjesec i Mars.

Ta nova stvarnost potiče NASA-u da postupno razvija medicinsku skrb u orbiti koja je što neovisnija o Zemlji. Jedan od prvih eksperimenata je Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) - AI medicinski asistent koji NASA razvija u suradnji s Googleom. Ovaj alat, koji podržava govor, tekst i slike, osmišljen je kako bi pomogao astronautima u dijagnosticiranju i liječenju simptoma kada liječnik nije dostupan ili je komunikacija sa Zemljom prekinuta.

CMO-DA radi u Google Cloudovom okruženju Vertex AI. Projekt se provodi kroz Google Public Sector pretplatnički ugovor s fiksnom cijenom koji uključuje troškove cloud usluga, razvojne infrastrukture i treniranja modela. NASA posjeduje izvorni kod aplikacije te je sudjelovala u prilagodbi modela, dok Vertex AI pruža pristup Googleovim i vanjskim modelima.