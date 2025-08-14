Googleu prijeti podjela. Koliko vrijede njegovi ključni dijelovi mimo tražilice?

Iako analitičari ne shvaćaju ponudu previše ozbiljno, Perplexityjev potez označava prekretnicu. To je prvi put kako je netko izvan Googlea uložilo javan i specifičan napor da tu tvrtku liši jednog njenog ključnog dijela.

I to u trenutku kad Google čeka odluku suca o tome treba li poduzeti značajne korake nakon presude prošle godine prema kojoj ta tvrtka ima monopol na tržištu pretraživanja.

Presuda se široko smatra najvažnijom antimonopolskom odlukom u tehnološkoj industriji od slučaja protiv Microsofta prije više od dva desetljeća.

Ubrzo nakon toga, američko Ministarstvo pravosuđa izričito je pozvalo Google na izdvajanje Chromea kako bi stvorilo ravnopravnije uvjete za konkurente u pretraživanju.

Google integrira pretraživanje i druge usluge u Chrome te unaprijed instalira preglednik na Chromebookove. U odgovoru vlastima naveli su kako bi to rezultiralo 'neviđenim prekoračenjem ovlasti vlade' i naštetil američkom gospodarskom i tehnološkom vodstvu.

Google trenutno troši desetke milijardi USD godišnje na infrastrukturu umjetne inteligencije i usluge umjetne inteligencije. Istovremeno se suočava s prijetnjom kako će ChatGPT i slični alati preuzeti ulogu i važnost koju je dosad imala Googleova tražilica.

No, iako Alphabet i dalje većinu svojih prihoda temelji na oglasima povezanim s pretraživanjem, tvrtka se diverzificirala tijekom posljednjeg desetljeća.

Evo pregleda glavnih resursa kojima Googleova matična kuća Alphabet raspolaže, a koji nisu vezani uz pretraživanje

Chrome

Preglednik je ključan za Alphabetov oglasni posao, koji koristi podatke iz Chromea kako bi pomogao s ciljanim oglasima. Pokrenut 2008. godine, danas je najpopularniji preglednik na svijetu (2,25 milijardi korisnika) i donosi oko 35 posto Googleovih prihoda od pretraživanja.

Prema broju korisnika i Googleovim sporazuimam o podjeli prihoda s proizvođačima pametnih telefona, Chrome bi mogao vrijediti oko 50 mlrd. USD. Dvojbeno je da li bi ta vrijednost bila održiva ako bi poslovao kao samostalna tvrtka ili pod okriljem neke druge.

Procjenjuje se kako bi njegova eventualna prodaja mogla dovesti do pada vrijednosti dionica Alphabeta za 15 do 25 posto.

Google Cloud

Googleov odjel za računalni oblak treći je po veličini igrač na tom tržištu, iza Amazon Web Servicesa i Microsoft Azurea. Jedan je od ključnih motora rasta Alphabeta i njegov najveći posao izvan digitalnog oglašavanja.

Poput AWS-a i Azurea, Google Cloud generira prihod od tvrtki, od startupova do velikih tvrtki. Osim toga, kupci plaćaju za proizvode poput Google Workspacea, paketa aplikacija za produktivnost i alata za suradnju tvrtke.

U četvrtom tromjesečju 2020., prvi put kada je Google iskazao te podatke, Google Cloud je zabilježio operativni gubitak od 1,24 mlrd. USD. Počeli su profitabilno poslovati od 2023. i sad generiraju zdrave marže.

U drugom tromjesečju ove godine zabilježili su 2,8 mlrd. USD operativne dobiti, uz prihod od 13,6 mlrd. USD. Potražnja je toliko velika se Google Cloud trenutno bori zatvoriti zaostatak u isporukama za usluge koje mu mogu donijeti 106 mlrd. USD.

U ožujku je Google pristao preuzeti dobavljača sigurnosti u oblaku Wiz za 32 mlrd. USD, što je najveće preuzimanje te tvrtke ikad.

Vrijednost Google Clouda vrti se između 549 i 682 mlrd. USD. Optimistične procjene ukazuju na rast poslovanja brži od Amazonovog, s potencijalom u vidu AI infrastrukture, snažnoj analizi podataka i sposobnosti hvatanja više poslovnih klijenata.

YouTube

Googleova kupnja YouTubea za 1,65 mlrd. USD 2006. općenito se smatra jednom od najboljih akvizicija internetske tvrtke ikada, uz Facebookov ugovor o kupnji Instagrama vrijedan milijardu USD 2012. godine.

YouTube je najveća video stranica na webu i veliki dio Googleovog oglašivačkog poslovanja. U drugom tromjesečju prihod od oglašavanja na YouTubeu porastao je za 13 posto na 9,8 mlrd. USD, što čini 14 posto ukupne Googleove prodaje oglasa.