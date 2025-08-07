Pomoću Gemini AI-ja sada možete napraviti vlastitu slikovnicu

Google je predstavio novi alat, dio chatbota Gemini AI , koji omogućuje stvaranje ilustrirane priče jednostavnim opisom. Značajka, nazvana Storybook, generira priče od 10 stranica, svaka s kratkim odlomkom teksta koji Gemini može čitati naglas i ilustracijom.

Možete prilagoditi svoju priču tako što ćete zamoliti Gemini da koristi određene umjetničke stilove, poput onih inspiriranih animacijom uz pomoć gline, animeom, stripovima...

Google također omogućuje prijenos fotografija i drugih slika na koje se Gemini može pozivati, poput prijenosa dječjeg crteža temeljem kojeg Gemini može stvoriti priču.

Značajka Gemini Storybook dostupna je globalno na računalima i mobilnim uređajima, uključujući sve jezike koje Gemini trenutno podržava.