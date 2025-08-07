NOVA ZNAČAJKA

Pomoću Gemini AI-ja sada možete napraviti vlastitu slikovnicu

Miroslav Wranka

07.08.2025 u 13:21

tportal
Izvor: Google / Autor: Google
Bionic
Reading

Značajka, nazvana Storybook, generira priče od 10 stranica, svaka s kratkim odlomkom teksta koji Gemini može čitati naglas i ilustracijom

Google je predstavio novi alat, dio chatbota Gemini AI, koji omogućuje stvaranje ilustrirane priče jednostavnim opisom. Značajka, nazvana Storybook, generira priče od 10 stranica, svaka s kratkim odlomkom teksta koji Gemini može čitati naglas i ilustracijom.

vezane vijesti

Možete prilagoditi svoju priču tako što ćete zamoliti Gemini da koristi određene umjetničke stilove, poput onih inspiriranih animacijom uz pomoć gline, animeom, stripovima...

Google također omogućuje prijenos fotografija i drugih slika na koje se Gemini može pozivati, poput prijenosa dječjeg crteža temeljem kojeg Gemini može stvoriti priču.

Značajka Gemini Storybook dostupna je globalno na računalima i mobilnim uređajima, uključujući sve jezike koje Gemini trenutno podržava.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PODIJELJENA MIŠLJENJA

PODIJELJENA MIŠLJENJA

Znanstvenici o misterioznom objektu koji juri ravno prema nama: Ovo je možda prvi kontakt
ŠTO SLIJEDI

ŠTO SLIJEDI

Apple je možda izbjegnuo Trumpove carine, ali pred tvrtkom je jedan još veći izazov
RANSOMWARE ZAHTJEV

RANSOMWARE ZAHTJEV

Hakeri od IRB-a traže otkupninu nakon napada: 'Ne planiramo pregovarati s njima'

najpopularnije

Još vijesti