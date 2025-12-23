UMJETNA INTELIGENCIJA

AI Utrka se nastavlja: Google troši milijarde na firmu za data centre

Damir Rukavina

23.12.2025 u 11:45

Ogromna investicija u preuzimanje kompanije Intersect dio je Alphabetovih nastojanja u utrci sa OpenAI-jem i Metom

Alphabet, matična tvrtka Googlea, objavila je u ponedjeljak da je u sklopu ugovora vrijednog 4.75 milijardi dolara postigla dogovor o kupnji Intersecta, tvrtke specijalizirane za podatkovne centre i energetiku. Intersect je zanimljiv zbog dvojnog područja djelovanja koja sve imaju sve više smisla pošto je poznato da podatkovni centri prilično opterećuju opskrbu strujom.

Alphabet je i ranije ulagao u Intersect, no ovim potezom tvrtku preuzima u potpunosti.

'Intersect će nam pomoći proširiti kapacitete, fleksibilnije upravljati izgradnjom novih izvora energije paralelno s rastom opterećenja podatkovnih centara te osmisliti nova energetska rješenja koja će potaknuti inovacije i američko vodstvo', izjavio je izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai u priopćenju.

Prema uvjetima sporazuma, Intersect će nastaviti poslovati odvojeno od Alphabeta i Googlea, zadržavajući vlastiti brend. Akvizicija bi mogla ubrzati razvoj kampusa podatkovnih centara koje Google planira za AI infrastrukturu u okruzima Armstrong i Haskell u Teksasu, gdje tvrtka ulaže oko 40 milijardi dolara.

Shopping manija u big techu

Dogovor dolazi u trenutku kada AI kompanije sve glasnije tvrde da će veća računalna snaga, a time i veći broj podatkovnih centara, omogućiti brži napredak prema naprednijim modelima umjetne inteligencije. U strahu da ne zaostanu, Google, OpenAI i Microsoft već su najavili ulaganja od više milijardi dolara u nove projekte podatkovnih centara.

Takvi se projekti ubrzano šire diljem Sjedinjenih Država, no mnogi nisu oduševljeni idejom da im se energetski zahtjevan podatkovni centar pojavi u susjedstvu. Rast računa za struju povezan s ekspanzijom podatkovnih centara postao je ove godine tema lokalnih izbora. CNBC je nedavno izvijestio da su u nekim saveznim državama s visokom koncentracijom podatkovnih centara cijene električne energije rasle brže od nacionalnog prosjeka.

Potreba za regulacijom

Na sreću, zakonodavci počinju obraćati pažnju. U Minnesoti su ove godine predstavljeni brojni prijedlozi zakona kojima se želi uvesti stroža pravila za industriju podatkovnih centara, uključujući ograničenja potrošnje energije i vode te mjere koje bi spriječile da obični potrošači subvencioniraju goleme energetske potrebe tih objekata.

Čak je i senator Bernie Sanders pozvao na moratorij na izgradnju novih podatkovnih centara. U objavi na mreži donedavno poznatoj kao Twitter poručio je da je pauza nužna kako bi se 'demokraciji dalo vremena da sustigne tehnologiju i osiguralo da koristi tehnološkog napretka ne pripadnu samo onih 1 posto'.

Osim viših računa za struju, neka istraživanja upozoravaju i na šire rizike za javno zdravlje. Jedna studija procjenjuje da bi utjecaj data centara na javno zdravstvo do 2028. mogao premašiti 20 milijardi dolara godišnje ponajprije zbog onečišćenja zraka i zagađenja zvukom koji nastaju radom rezervnih generatora i proizvodnjom električne energije, naglašava Gizmodo.

AI Utrka se nastavlja: Google troši milijarde na firmu za data centre

