AI Utrka se nastavlja: Google troši milijarde na firmu za data centre

Alphabet, matična tvrtka Googlea, objavila je u ponedjeljak da je u sklopu ugovora vrijednog 4.75 milijardi dolara postigla dogovor o kupnji Intersecta, tvrtke specijalizirane za podatkovne centre i energetiku. Intersect je zanimljiv zbog dvojnog područja djelovanja koja sve imaju sve više smisla pošto je poznato da podatkovni centri prilično opterećuju opskrbu strujom.

Alphabet je i ranije ulagao u Intersect, no ovim potezom tvrtku preuzima u potpunosti.

'Intersect će nam pomoći proširiti kapacitete, fleksibilnije upravljati izgradnjom novih izvora energije paralelno s rastom opterećenja podatkovnih centara te osmisliti nova energetska rješenja koja će potaknuti inovacije i američko vodstvo', izjavio je izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai u priopćenju.

Prema uvjetima sporazuma, Intersect će nastaviti poslovati odvojeno od Alphabeta i Googlea, zadržavajući vlastiti brend. Akvizicija bi mogla ubrzati razvoj kampusa podatkovnih centara koje Google planira za AI infrastrukturu u okruzima Armstrong i Haskell u Teksasu, gdje tvrtka ulaže oko 40 milijardi dolara.