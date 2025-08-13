Google upropastio vlastitu pretragu, izvore korisnici od sada mogu birati sami

Prema Googleu, funkcija je već počela s postepenim uvođenjem u Sjedinjenim Državama i Indiji . Kroz Preferred Sources korisnici mogu označiti medije koje žele pratiti, bilo da se radi o nacionalnim izvorima, lokalnim novinama ili specijaliziranim blogovima. Nakon odabira, Google će feed puniti relevantnim člancima iz tih izvora, prikazujući ih u dijelu Top Stories (Najvažnije vijesti) sekciji pretrage.

Google je, čini se, ozbiljno narušio kakvoću svojih rezultata pretrage pretrpavši feed sponzoriranim sadržajem, stranicama koje su vješto manipulirale SEO optimizacijom te AI-generiranim materijalom upitne vrijednosti. Kompanija je sada odlučila vratiti kontrolu u ruke korisnika. U današnjoj objavi na blogu Google je predstavio novu opciju pod nazivom Preferred Sources (Preferirani izvori), koja omogućava korisnicima da odaberu omiljene medije čiji će se sadržaj pojavljivati na vrhu personaliziranog feeda pretrage .

Ako imate pristup novoj opciji, uz rub sekcije Top Stories pojavit će se ikona. Klikom na nju moći ćete pretraživati i odabrati željene medije. Označeni izvori dobit će veću vidljivost, ne samo u Top Stories odjeljku, nego i u posebnom segmentu rezultata pretrage s oznakom From your sources (Iz vaših izvora). The Verge izvještava da ne postoji ograničenje broja izvora koje možete dodati, što znači da lista može biti vrlo opsežna.

Google također uvodi alate za izdavače kako bi potaknuli čitatelje da ih dodaju na svoju listu preferiranih izvora. Među njima je i gumb s pozivom na akciju 'Add as a preferred source on Google' (Dodaj kao preferirani izvor na Googleu), koji će, prema svemu sudeći, postati čest prizor dok se mediji budu borili zadržati svoj udio prometa iz Google pretrage.

Kompanija i dalje poriče da su njezina AI rješenja i automatski sažeci negativno utjecali na promet medijskih portala, unatoč izvještajima brojnih velikih izdavača o značajnom padu posjeta putem Googleovih linkova. Također odbacuje tvrdnje da rezultati pretrage trpe zbog zlonamjernih SEO manipulacija ili vlastitog AI-generiranog sadržaja s niskom vrijednošću, također poznatog kao 'slop'.

Ipak, teško je mogućnost biranja preferiranih izvora ne shvatiti kao tihu potvrdu da rezultati pretrage sve češće ne isporučuju ono što korisnici žele.