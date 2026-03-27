Odlični popusti na PlayStation Storeu: Zgrabite hrpe igara po sniženim cijenama

Primjerice, Alien: Isolation - The Collection , koji uključuje osnovnu igru i sav dodatni sadržaj, u europskim trgovinama PlayStationa ranije je bio snižen na oko 13,74 eura uz popust od 75 posto, dok se standardna verzija igre spuštala na oko 8,74 eura. Takvi iznosi ilustriraju razinu popusta koja se ponavlja i u aktualnim akcijama, gdje stariji, ali i dalje cijenjeni naslovi dobivaju najveća sniženja.

Proljetna rasprodaja na PlayStation Storeu donosi značajne popuste na niz poznatih naslova , pri čemu su mnoge igre dostupne po znatno sniženim cijenama, često i ispod 10 eura, dok pojedini paketi nude više igara za nešto viši iznos.

Sličan obrazac vrijedi i za druge istaknute igre. Kolekcije poput Batman: Arkham Collection ili paketi više naslova kao što je Far Cry Insanity Bundle nude više igara po jedinstvenoj, znatno nižoj cijeni, čime se dodatno povećava vrijednost ponude. Istodobno, pojedinačne igre poput Control Ultimate Edition ili Prey često dolaze u verzijama koje uključuju sve dodatke, bez dodatne naplate.

Rasprodaja obuhvaća tisuće naslova i dodataka, uz popuste koji u nekim slučajevima dosežu i do 80 ili 85 posto. Takve akcije redovito se koriste kako bi se produžio životni ciklus starijih igara i privukli novi igrači, posebno u razdobljima slabijeg rasta industrije.

Važno je napomenuti da cijene mogu varirati ovisno o regiji i korisniku. Prema recentnim izvješćima, Sony testira sustav dinamičkog određivanja cijena na PlayStation Storeu, pri čemu različiti korisnici mogu vidjeti različite razine popusta za iste naslove . To dodatno otežava precizno uspoređivanje cijena, ali istovremeno omogućuje fleksibilnije promotivne strategije.

Ukupno gledano, proljetna rasprodaja predstavlja priliku za kupnju velikog broja hvaljenih igara po značajno nižim cijenama, uz naglasak na kolekcijama i 'definitivnim' izdanjima koja nude najviše sadržaja za uloženi iznos.