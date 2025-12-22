U teškoj prometnoj nesreći život izgubio tvorac kultne videoigre Call of Duty

Tužne vijesti potresle su svijet gejminga: Vince Zampella, milijunaš i jedan od najpoznatijih tvoraca popularne videoigre Call of Duty, poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u južnoj Kaliforniji

Prema pisanju američkih medija, 55-godišnji Vince Zampella je u nedjelju popodne putovao slikovitom cestom kroz planine San Gabriel, sjeverno od Los Angelesa, kada je automobil kojim je putovao sletio s ceste i udario u betonsku prepreku. Vozilo se zatim zapalilo, a vozač je na mjestu poginuo.

Putnik iz automobila izbačen je pri udarcu te je prevezen u obližnju bolnicu, no ondje je, nažalost, preminuo od zadobivenih ozljeda. Uzrok nesreće još uvijek se istražuje, a nije poznato je li Zampella bio vozač ili suvozač u vozilu.

Vince Zampella Izvor: EPA / Autor: ADAM S DAVIS

