Zvuči nevjerojatno, ali istinito: škorpioni su doslovno metalni

Glavni autor Sam Campbell istaknuo je da rezultati pokazuju kako se 'obogaćenje metalima snažno diverzificiralo u odnosu na to kako su različite vrste evoluirale u korištenju svojih kliješta i žalaca', što upućuje na dugotrajan evolucijski proces prilagodbe .

Analizom više od desetak vrsta kroz različite grane evolucijskog stabla, istraživači su utvrdili da svi proučavani škorpioni sadrže metal u tim strukturama - ali u različitim kombinacijama, koncentracijama i rasporedima. Ti metali nisu slučajni, već imaju funkcionalnu ulogu u biomehanici njihovih 'oružja'.

Priroda ne prestaje fascinirati. Priča o škorpionima nedavno je dobila još jedan sloj kompleksnosti. Novo istraživanje znanstvenika iz Nacionalnog prirodoslovnog muzeja Smithsonian i partnerskih institucija pokazuje da su kliješta i žalci škorpiona doslovno ojačani metalima , što im daje dodatnu prednost u lovu i obrani.

Evolucijska prednost stara stotine milijuna godina



Škorpioni pripadaju skupini paučnjaka, no odvojili su se od ostalih linija prije oko 435 milijuna godina. Smatra se da su među prvim životinjama koje su uspješno prešle iz mora na kopno, a njihova osnovna tjelesna struktura ostala je gotovo nepromijenjena do danas.



Ta stabilnost u građi - kliješta za hvatanje plijena i rep sa žalcem koji ubrizgava otrov - sada se može dodatno objasniti prisutnošću metala. Istraživanje pokazuje da cink dominira na samom vrhu žalca, dok se neposredno ispod njega često nalazi sloj mangana. Ovakav raspored sugerira kombinaciju tvrdoće i fleksibilnosti, što omogućuje učinkovito probijanje i dugotrajnu otpornost.



Kod kliješta je situacija nešto raznolikija. Ona sadrže cink ili kombinaciju cinka i željeza, najčešće koncentrirane na reznom rubu. To upućuje na funkciju povećanja otpornosti na trošenje tijekom hvatanja i 'obrade' plijena.



Razlike među vrstama i evolucijski kompromisi



Jedan od zanimljivijih nalaza odnosi se na razlike među vrstama ovisno o njihovim strategijama lova. Škorpioni s tanjim, slabijim kliještima imaju veće koncentracije cinka, što vjerojatno kompenzira manjak mehaničke snage povećanom tvrdoćom materijala. Suprotno očekivanjima, vrste s masivnijim i snažnijim kliještima često imaju manje cinka.



Istraživači su također identificirali svojevrsni evolucijski kompromis: veća koncentracija metala u žalcu često znači manju prisutnost u kliještima, i obrnuto. To sugerira da organizmi raspodjeljuju resurse ovisno o tome koji im je alat važniji za preživljavanje.



Koautorica Hannah Wood naglašava da je riječ o prvom istraživanju koje sustavno analizira prisutnost metala uzimajući u obzir evolucijske odnose među vrstama, što omogućuje preciznije razumijevanje kako su se te karakteristike razvijale.



Tehnologija otkriva skrivene strukture



Kako bi došli do ovih zaključaka, znanstvenici su koristili napredne metode poput elektronske mikroskopije u visokoj rezoluciji i rendgenske analize. Te tehnike omogućile su detaljan uvid u mikroskopske rasporede metala unutar egzoskeleta.



Zahvaljujući bogatoj zbirci očuvanih primjeraka u Smithsonianu, analizirano je 18 vrsta koje predstavljaju različite evolucijske skupine. Iako uzorak nije obuhvatio sve poznate vrste, dovoljno je raznolik da pruži reprezentativan pregled.



Šire implikacije i buduća istraživanja

Iako je istraživanje obuhvatilo ograničen broj vrsta, znanstvenici pretpostavljaju da bi većina od gotovo 3.000 poznatih vrsta škorpiona mogla imati slične 'metalne' karakteristike. Drugim riječima, ovakva biološka prilagodba mogla biti pravilo, a ne iznimka.



Rezultati su objavljeni u časopisu Journal of the Royal Society Interface, a otvaraju niz novih pitanja. Među njima su potencijalni utjecaj prehrane na količinu metala u tijelu, kao i moguće razlike između mužjaka i ženki, a budući da su ženke često veće, postoji mogućnost da imaju i veće koncentracije metala.



Također ostaje nejasno u kojoj su mjeri ovi mehanizmi prisutni kod drugih člankonožaca. Poznato je da pauci, pčele i ose također imaju metal u svojim 'oružjima', no nije utvrđeno dijele li isti kemijski sastav ili evolucijsko podrijetlo.



Istraživački tim razvio je i novu metodu za standardizirano mjerenje metala u egzoskeletima člankonožaca. Time se otvara prostor za detaljnija i usporedivija istraživanja u budućnosti, koja bi mogla dodatno razjasniti kako i zašto je priroda 'ugradila' metal u ove male, ali izuzetno učinkovite predatore.

