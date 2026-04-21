Stižu 'superradnici'? 'Donose profit, možete ih 'probuditi' usred noći i to im ne smeta'

Umjetna inteligencija sve više mijenja način rada, a jedan od najnovijih trendova su digitalni blizanci zaposlenika. Premda čelnici kompanija kažu da to obećava povećanje produktivnosti, ideja o 'superradnicima' donosi ozbiljna pitanja o vlasništvu, odgovornosti i granicama rada u eri AI-a

Britanski analitičar Richard Skellett već tri godine razvija digitalnu verziju sebe, nazvanu Digital Richard. Riječ je o AI modelu koji 'zna sve što zna i on' – treniran je na njegovim sastancima, pozivima, dokumentima i prezentacijama, a prilagođen je njegovu načinu razmišljanja i donošenja odluka. Rezultat je alat kojem se može obratiti za poslovne odluke, pripremu prezentacija ili komunikaciju s klijentima u njegovoj ulozi glavnog analitičara u tehnološkoj konzultantskoj kući Bloor Research, piše BBC.

Digital Richard nije ograničen samo na posao. Ima i zasebne dijelove za privatni život, poput 'obitelji' i 'administracije', kojima kolege nemaju pristup. S druge strane, zaposlenici mogu koristiti njegova digitalnog dvojnika za poslovna pitanja i dvojbe. Taj model ubrzo je postao standard unutar tvrtke – svih 50 zaposlenika Bloor Researcha dobilo je svoje digitalne blizance. Jedan od njih uspio je postupno otići u mirovinu dok je njegov digitalni blizanac preuzimao dio posla, a u drugom slučaju tvrtka je tijekom porodiljnog dopusta zaposlenice koristila njezin AI model umjesto zapošljavanja zamjene. Skellett vjeruje da će takvi alati uskoro postati nužnost: 'U ovakvom okruženju, imati digitalnog dvojnika više nije opcija ako želite učinkovito raditi – to postaje dio načina rada.' Sličan trend predviđa i Gartner te očekuje da će digitalni blizanci znanstvenih i stručnih radnika već ove godine ući u mainstream. 'Superradnici' – nova realnost? Josh Bersin, osnivač konzultantske tvrtke The Josh Bersin Company, otišao je korak dalje i uveo digitalne blizance za sebe i svojih 50 zaposlenika. Rezultat: informacije o projektima i klijentima sada se dobivaju jednostavnim pitanjem AI modelu, bez sastanaka, poziva i e-mailova. Bersin taj koncept naziva 'superradnikom', zaposlenikom čije sposobnosti višestruko povećava umjetna inteligencija. 'Ljudi nemaju energije za još jedan sastanak. Ali digitalnog blizanca možete 'probuditi' usred noći i razgovarati s njim sat vremena, njemu to ne smeta. Nevjerojatno je vrijedan', kaže Bersin. Tvrtka bilježi rast od oko 30 posto godišnje, ali zapošljava tek jednog ili dva nova radnika godišnje jer AI znatno povećava produktivnost postojećih zaposlenika. Povećani su i bonusi. 'Ekonomska vrijednost svake osobe raste. Ako si vrijedan digitalni dio kompanije, zašto te tvrtka ne bi bolje platila?' dodaje.