Stigao je ChatGPT 5.5. Trebao bi biti korak bliže 'super aplikaciji'

Model - koji je nazvao 'velikim napretkom prema agentskom i intuitivnijem računalstvu koje očekuju u budućnosti' - trebao bi trošiti manje tokena za razmišljanje u usporedbi s izdanjem 5.4.

Algoritam dolazi s povećanim mogućnostima u mnoštvu područja, a suosnivač i predsjednik OpenAI-a Greg Brockman tvrdi da je on i korak prema stvaranju OpenAI-eve super aplikacije.

U OpenAI-u predviđaju kombiniranje ChatGPT-ja, alata za izgradnju agenata Codex i AI preglednika u ujedinjenu uslugu namijenjenu poslovnim korisnicima. Njihov suparnik Elon Musk također želi svoj X pretvoriti u super aplikaciju.

GPT-5.5 bi trebao biti koristan u širokom rasponu kategorija, uključujući temeljna poslovna područja poput agentskog kodiranja i rada sa znanjem, ali i u eksperimentalnijim primjenama AI-a, poput matematike i znanstvenih istraživanja.

Može li ono što i Mythos?

Prema podacima koje je objavio OpenAI, trebao bi biti superioran u nizu mjerila. U usporedbi s prethodnim modelima te onima konkurenata Googlea i Anthropica (kao što su Gemini 3.1 Pro i Claude Opus 4.5), 5.5 navodno dosljedno postiže više rezultate.

Hoće li imati slične mogućnosti kao Anthropicov Mythos, koji je zadnjih dana podigao dosta prašine zbog svojih kapaciteta za kibernetičke napade i obranu?

Iz OpenAI-a kažu da će GPT-5.5 imati 'značajan utjecaj na pristup tvrtke u primjeni modela za digitalnu obranu'. Kako su naveli, imaju 'snažnu i dugoročnu strategiju za pristup kibernetičkoj obrani' i usavršili su 'trajan pristup sigurnom uvođenju modela'.

On bi se tako trebao bolje snalaziti u računalnom radu od prethodnika, a navodno pokazuje i značajan napredak u znanstvenim i tehničkim istraživačkim tijekovima rada, pri čemu je istaknuto otkrivanje lijekova.

GPT 5.5 je široko dostupan od lansiranja – osnovni model za pretplatnike na Plus, Pro, Business i Enterprise, a 5.5 Pro namijenjen je pretplatnicima na Pro, Business i Enterprise.

OpenAI je svoj posljednji model objavio u ožujku. Prethodno izdanje bilo je u prosincu, a prije toga u studenom.

Tvrtka je nastavila izbacivati ​​nove modele brzim tempom, što je trend za koji su djelatnici tvrtke rekli da bi trebao biti nastavljen u doglednoj budućnosti, uz značajna poboljšanja u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju, piše Tech Crunch.