Robotska kirurgija mijenja ginekologiju: Brži oporavak, visoka preciznost i smanjen rizik od komplikacija

U Čepinu je održan stručni simpozij „Primjena robotike u ginekologiji“ koji je organizirala IMC Priora u suradnji s tvrtkom Sofmedica. Simpozij je bio posvećen primjeni robotske kirurgije u ginekologiji, s naglaskom na praktična iskustva, kliničke rezultate i prednosti za pacijente, kao i razvoj ove napredne metode u svakodnevnoj praksi. Okupljenima su iskustva iz IMC Priore podijelili ginekolozi dr. Marko Jovanovac i dr. Dimitrije Milojković
Složili su se kako primjena robotske kirurgije nije samo tehnološki uspjeh, nego veliko postignuće u zdravstvu, koje i pacijentima i kirurzima donosi brojne prednosti, stoga su naglasili kako je cilj učiniti ovu tehnologiju što dostupnijom.
Da Vinci robotska tehnologija se od 2005. godine primjenjuje i u ginekologiji, a danas se u toj specijalizaciji izvede oko 30% svih Da Vinci asistiranih zahvata.
“U Hrvatskoj je dosad izvedeno oko 900 Da Vinci asistiranih zahvata, najviše u urologiji, a odnedavno se izvode i u ginekologiji. Više od 100 Da Vinci operacija bilo je upravo u Priori. Prednosti su i za kirurge i za pacijente višestruke. Uz Da Vincija, kirurg ima četiri ruke kojima istovremeno operira, dok robotski krakovi imaju nevjerojatnu pokretljivost s rasponom do 540 stupnjeva i milimetarskom preciznošću. Da Vinci nam pruža iznimno precizan vizualni 3D prikaz svih anatomskih struktura, što nam omogućuje izvođenje zahvata na vrlo uskim područjima, s milimetarskom preciznošću. Sve to povećava sigurnost zahvata te smanjuje krvarenje, kao i rizik od komplikacija. Ipak naglasio bih da je robot alat, a čovjekova stručnost i empatija jest ono što liječi ljude”, naveo je dr. Jovanovac.
Doktor Dimitrije Milojković je istaknuo kako je cilj simpozija upoznati širu javnost sa svim prednostima inovativne Da Vinci robotske tehnologije.
“Ovakvi zahvati omogućuju našim pacijenticama brži povratak svakodnevnim obvezama i kraći postoperativni tijek, a simpozij je prilika da upoznamo kolege s našim iskustvom, te predstavimo preliminarne rezultate nakon prvih operacija koje smo odradili”.
Naime, upravo su u Priori pod vodstvom dr. Milojkovića u veljači izvedene prve robotske ginekološke operacije u Hrvatskoj, uključujući i histerektomiju. “Pacijenticama je robotski asistirana operacija bitno skratila trajanje boravka u bolnici, u prosjeku su pacijentice ležale dva dana, što je puno kraće od otvorene kirurgije, ali i od laparoskopije”.
Na simpoziju su bile i predstavnice Udruge žena oboljelih od endometrioze Ja sam 1 od 10, čiji su ciljevi podizanje svijesti o endometriozi, razumijevanje bolesti i promjene unutar zdravstvenog sustava za sve oboljele žene. Zorica Martić, predsjednica udruge je podsjetila na poražavajuću činjenicu da ženama treba 10 do 12 godina da se postavi dijagnoza endometrioze, a tek onda slijedi operativni zahvat i oporavak.
Posebno se osvrnula na izlaganje dr. Gabriela Mitroija iz Bucharest Endometriosis Center iz Bukurešta koji je govorio o prednostima korištenja robotske kirurgije u liječenju endometrioze.
“Simpozija nikad dosta, jer medicina se iz dana u dan razvija i napreduje, a isto vrijedi i za naše liječnike koji se sustavno educiraju. Nama u udruzi je najvažnije da se u Republici Hrvatskoj događaju promjene koje su vidljive. Prije nekoliko godina se nije ni govorilo o endometriozi, a danas, kada naša udruga obilježava pet godina postojanja, pričamo o modernim, suvremenim načinima operacija i bržim oporavcima. Uvjerena sam da smo na putu ka europskim i svjetskim trendovima, te smatram da je i ovaj simpozij jedan dobar korak za jačanje samog sustava”.