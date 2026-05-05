Robotska kirurgija mijenja ginekologiju: Brži oporavak, visoka preciznost i smanjen rizik od komplikacija

Složili su se kako primjena robotske kirurgije nije samo tehnološki uspjeh, nego veliko postignuće u zdravstvu, koje i pacijentima i kirurzima donosi brojne prednosti, stoga su naglasili kako je cilj učiniti ovu tehnologiju što dostupnijom.

Da Vinci robotska tehnologija se od 2005. godine primjenjuje i u ginekologiji, a danas se u toj specijalizaciji izvede oko 30% svih Da Vinci asistiranih zahvata.

“U Hrvatskoj je dosad izvedeno oko 900 Da Vinci asistiranih zahvata, najviše u urologiji, a odnedavno se izvode i u ginekologiji. Više od 100 Da Vinci operacija bilo je upravo u Priori. Prednosti su i za kirurge i za pacijente višestruke. Uz Da Vincija, kirurg ima četiri ruke kojima istovremeno operira, dok robotski krakovi imaju nevjerojatnu pokretljivost s rasponom do 540 stupnjeva i milimetarskom preciznošću. Da Vinci nam pruža iznimno precizan vizualni 3D prikaz svih anatomskih struktura, što nam omogućuje izvođenje zahvata na vrlo uskim područjima, s milimetarskom preciznošću. Sve to povećava sigurnost zahvata te smanjuje krvarenje, kao i rizik od komplikacija. Ipak naglasio bih da je robot alat, a čovjekova stručnost i empatija jest ono što liječi ljude”, naveo je dr. Jovanovac.