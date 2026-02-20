NASA objavila: Sada se zna kada astronauti kreću na put oko Mjeseca

Na konferenciji za medije NASA je objavila kako će prvi pokušaj lansiranja posade na povijesnu misiju oko Mjeseca biti 6. ožujka
Misija Artemis II uključivat će četiri astronauta na desetodnevnom putovanju oko daleke strane Mjeseca i nazad na Zemlju, otvarajući put za buduće slijetanje na Mjesec.
NASA je odredila datum lansiranja nakon uspješne generalne probe, ključnog testa prije lansiranja gdje se raketa puni gorivom i prolazi kroz sekvencu odbrojavanja.
To je bio drugi pokušaj tima Artemis da odradi probni let u Svemirskom centru Kennedy na Floridi.
Govoreći na konferenciji za novinare, Lori Glaze iz NASA-e rekla je da su problemi, uključujući one sa zaptivačima i filterima, sada riješeni.
'Jučer smo uspjeli u potpunosti napuniti SLS raketu u planiranom roku također smo uspješno demonstrirali odbrojavanje do lansiranja', rekla je.
Posadu Artemisa II čine tri Amerikanca - Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch - i jedan Kanađanin, Jeremy Hansen.
Svoje putovanje će započeti NASA-inom mega raketom za Mjesec - 98 metara visokim Space Launch Systemom, ili SLS-om. Samo je jednom ranije letio u studenom 2022. za misiju Artemis I, ali tada je bilo bez ljudi u avionu.
Prvi dan svog putovanja provest će u orbiti oko Zemlje, a zatim, ako svi sistemi rade dobro, astronauti će se uputiti prema Mjesecu.
Putovanje traje oko četiri dana, a posada će putovati oko daleke strane Mjeseca, strane koju nikada ne vidimo sa Zemlje.
Bit će na udaljenosti od 6.500-9.500 km iznad površine Mjeseca i imat će nekoliko sati posvećenih proučavanju i snimanju fotografija Mjeseca.