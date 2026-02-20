NASA objavila: Sada se zna kada astronauti kreću na put oko Mjeseca

To je bio drugi pokušaj tima Artemis da odradi probni let u Svemirskom centru Kennedy na Floridi.

NASA je odredila datum lansiranja nakon uspješne generalne probe, ključnog testa prije lansiranja gdje se raketa puni gorivom i prolazi kroz sekvencu odbrojavanja.

Misija Artemis II uključivat će četiri astronauta na desetodnevnom putovanju oko daleke strane Mjeseca i nazad na Zemlju , otvarajući put za buduće slijetanje na Mjesec.

Govoreći na konferenciji za novinare, Lori Glaze iz NASA-e rekla je da su problemi, uključujući one sa zaptivačima i filterima, sada riješeni.

'Jučer smo uspjeli u potpunosti napuniti SLS raketu u planiranom roku također smo uspješno demonstrirali odbrojavanje do lansiranja', rekla je.

Posadu Artemisa II čine tri Amerikanca - Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch - i jedan Kanađanin, Jeremy Hansen.

Svoje putovanje će započeti NASA-inom mega raketom za Mjesec - 98 metara visokim Space Launch Systemom, ili SLS-om. Samo je jednom ranije letio u studenom 2022. za misiju Artemis I, ali tada je bilo bez ljudi u avionu.

Prvi dan svog putovanja provest će u orbiti oko Zemlje, a zatim, ako svi sistemi rade dobro, astronauti će se uputiti prema Mjesecu.

Putovanje traje oko četiri dana, a posada će putovati oko daleke strane Mjeseca, strane koju nikada ne vidimo sa Zemlje.

Bit će na udaljenosti od 6.500-9.500 km iznad površine Mjeseca i imat će nekoliko sati posvećenih proučavanju i snimanju fotografija Mjeseca.