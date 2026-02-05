SAD možda odustane od svemirske postaje oko Mjeseca. Posljedice bi mogle biti globalne

Potencijalno ukidanje Gatewaya imalo bi i šire posljedice. Riječ je o najistaknutijoj višenarodnoj komponenti spomenutog programa, a njezino napuštanje moglo bi potkopati povjerenje u američku predanost međunarodnoj suradnji te oslabiti utjecaj SAD-a u oblikovanju budućnosti istraživanja dubokog svemira.

Predloženi proračun američkog predsjednika za 2026. godinu predviđao je ukidanje projekta Gateway. Iako je otpor u američkom Senatu zasad osigurao nastavak financiranja, rasprave među političarima i dalje traju, a u središtu se nalazi dilema o stvarnoj vrijednosti Gatewaya u programu Artemis.

No ovaj modularni orbitalni kompleks suočava se s kašnjenjima, rastućim troškovima i mogućim rezovima financiranja. To je potaknulo ključno pitanje: je li svemirska postaja u orbiti Mjeseca doista nužna za ostvarenje lunarnih ciljeva, uključujući znanstvena istraživanja?

Lunar Gateway je planirana svemirska postaja u orbiti oko Mjeseca i jedan od središnjih elemenata NASA-ina programa Artemis. Cilj tog programa je povratak ljudi na Mjesec, uspostava dugoročne i održive ljudske prisutnosti radi znanstvenih i komercijalnih aktivnosti, a dugoročno i priprema za misije na Mars.

Multinacionalni projekt s velikim ambicijama

Gateway je zamišljen kao polazišna točka za ljudske i robotske misije, platforma za znanstvena istraživanja te ispitno okruženje za tehnologije ključne za buduće misije na Mars, a okuplja više međunarodnih partnera: uz NASA-u sudjeluju Kanadska svemirska agencija (CSA), Europska svemirska agencija (ESA), Japanska svemirska agencija (JAXA) i Svemirski centar Mohamed bin Rašid iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Velik dio hardvera koji osiguravaju međunarodni partneri već je proizveden i isporučen SAD-u za integraciju i testiranje. Unatoč tome, projekt prate rastući troškovi i stalne rasprave o njegovoj stvarnoj svrsi.

Planirana je, osim toga, njegova postupna gradnja, modul po modul, uz mogućnost uključivanja dodatnih partnera. Taj pristup odražava širu strategiju programa Artemis: dijeljenje troškova i rizika u međunarodnim i industrijskim partnerstvima, osobito u kontekstu sve snažnije konkurencije, prvenstveno s Kinom.

Geopolitički kontekst

Kina i Rusija razvijaju svoj međunarodni projekt, Međunarodnu lunarnu istraživačku stanicu na površini Mjeseca, a u tom kontekstu Gateway bi mogao igrati važnu ulogu u očuvanju američkog vodstva na tom području.

Iskustvo Međunarodne svemirske postaje (ISS), koja je u 25 godina ugostila više od 290 astronauta iz 26 zemalja i omogućila tisuće eksperimenata, pokazuje koliko takvi projekti mogu imati stabilizirajući i strateški učinak. Kako se ISS približava kraju rada oko 2030. godine, Lunar Gateway često se promatra kao potencijalni nasljednik u smislu međunarodne suradnje, ali u dubokom svemiru.

Kritike i alternative

Kritičari ističu da ostatak programa Artemis ne ovisi izravno o Gatewayu te da se misije na Mjesec mogu izvoditi i bez orbitalne postaje. Neki ukazuju i na tehničke izazove, drugi tvrde da je izvorna svrha projekta oslabila, a treći smatraju da postoje jeftinije i učinkovitije alternative.

S druge strane, njegovi zagovornici ističu da Gateway nudi jedinstvenu priliku za testiranje tehnologija u uvjetima dubokog svemira, potiče dugoročnu održivost istraživanja Mjeseca i jača međunarodnu suradnju, navodi The Conversation.

ESA, primjerice, ostaje predana projektu čak i u slučaju da SAD preispita svoju ulogu. Europa osigurava stambeni modul IHAB, sustave za komunikaciju i opskrbu gorivom, Kanada razvija robotsku ruku Canadarm3, UAE gradi zračnu komoru, a Japan doprinosi sustavima za održavanje života.

Što ako Gateway bude ukinut?

Ako projekt bude zaustavljen, stručnjaci upozoravaju da bi bilo ključno pronaći način da se već razvijeni hardver iskoristi za druge misije. Naglo odustajanje bez jasnog plana moglo bi obeshrabriti buduće partnere i otvoriti prostor konkurentskim savezima.

Iako je moguće da se ciljevi Gatewaya ostvare alternativnim projektima, primjerice izravno na površini Mjeseca ili u sklopu budućih misija na Mars, ostaje pitanje hoće li se time očuvati ista razina međunarodnog povjerenja i suradnje.

Svemirska istraživanja su skupa i rizična, ali dugoročni napredak izvan Zemljine orbite zahtijeva stabilan i suradnički pristup. Ako Sjedinjene Države odbace Gateway bez očuvanja njegovih širih strateških koristi, mogle bi propustiti priliku koja će oblikovati budući globalni poredak u istraživanju svemira.