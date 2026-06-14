Mnogi za njih ne znaju: Isprobajte ova četiri korisna alata skrivena u Windowsima

Mnogi među nama zbog toga posežu za aplikacijama trećih strana, iako Windows već ima rješenje za problem koji treba riješiti.

Microsoft ima običaj zakopati potencijalno korisne alate u operativni sustav Windows na mjesta na kojima ih većina korisnika neće lako pronaći.

Resource Monitor

Task Manager je alat koji prvo otvaramo kad uočimo probleme u radu računala. Dovoljno je brz i dobar za ubijanje zamrznute aplikacije.

Ali ako želite doznati zašto nešto proždire aktivnost diska, opterećuje mrežu ili usporava rad računala, trebate upogoniti Resource Monitor.

Naći ćete ga pretraživanjem u izborniku Start, upisivanjem resmon u dijaloški okvir Run i pritiskom na Enter ili otvaranjem Task Managera te odlaskom na karticu Performance, klikom na tri točke (izbornik See More) u gornjem desnom kutu i odabirom opcije Resource Monitor.

Ili možete pokrenuti izvršnu datoteku perfmon.exe /res.

Sučelje će vas vratiti u prošlost, u doba Windowsa 7, ali važnije je što možete s ovim alatom. On dijeli aktivnost na kartice CPU, Memory, Disc i Network, što daje puno jasniji i detaljniji pregled onoga što proces radi nego što to može Task Manager.

Možete, primjerice, vidjeti čita li datoteke, zapisuje na disk, otvara mrežne veze ili povlači memoriju, otkriti koji proces stalno piše, koje su to točne putanje sistemskih datoteka i je li pravi negativac program za ažuriranje u pozadini, alat za sinkronizaciju u oblaku, pokretač igara ili antivirusno skeniranje.

Clipboard history

Normalni međuspremnik Windowsa je mala zamka. Kopirate jednu stvar, zatim drugu, a prva stvar nestaje. Povijest međuspremnika rješava taj problem, iako nije uključena prema zadanim postavkama.

Pritisnite zajedno tipke Win i V i, ako već niste, Windows će vas zatražiti uključivanje značajke Clipboard history. Nakon što to učinite, nećete morati ponovno razmišljati o tome - iako time uvijek možete upravljati kasnije ako otvorite redom Settings, System i Clipboard.

Tada će Win i V otvarati pomičnu ploču sa svime što ste kopirali u trenutnoj sesiji, pohranjujući do 25 stavki, uključujući običan tekst, snimke zaslona ili slike manje od četiri megabajta i HTML.

Nemojte na ovo računati kao na nešto što možete koristiti za pohranu nečeg važnog jer sve što uđe u međuspremnik biva s vremenom pregaženo drugim unosima. Imajte na umu i to da Microsoft nudi sinkronizaciju međuspremnika na različitim uređajima.