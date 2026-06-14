Mnogi za njih ne znaju: Isprobajte ova četiri korisna alata skrivena u Windowsima

Mnogi među nama posežu za aplikacijama trećih strana, iako Windows već ima rješenje za problem koji treba riješiti
Microsoft ima običaj zakopati potencijalno korisne alate u operativni sustav Windows na mjesta na kojima ih većina korisnika neće lako pronaći.
Mnogi među nama zbog toga posežu za aplikacijama trećih strana, iako Windows već ima rješenje za problem koji treba riješiti.
Pogledajmo četiri takve aplikacije.
Resource Monitor
Task Manager je alat koji prvo otvaramo kad uočimo probleme u radu računala. Dovoljno je brz i dobar za ubijanje zamrznute aplikacije.
Ali ako želite doznati zašto nešto proždire aktivnost diska, opterećuje mrežu ili usporava rad računala, trebate upogoniti Resource Monitor.
Naći ćete ga pretraživanjem u izborniku Start, upisivanjem resmon u dijaloški okvir Run i pritiskom na Enter ili otvaranjem Task Managera te odlaskom na karticu Performance, klikom na tri točke (izbornik See More) u gornjem desnom kutu i odabirom opcije Resource Monitor.
Ili možete pokrenuti izvršnu datoteku perfmon.exe /res.
Sučelje će vas vratiti u prošlost, u doba Windowsa 7, ali važnije je što možete s ovim alatom. On dijeli aktivnost na kartice CPU, Memory, Disc i Network, što daje puno jasniji i detaljniji pregled onoga što proces radi nego što to može Task Manager.
Možete, primjerice, vidjeti čita li datoteke, zapisuje na disk, otvara mrežne veze ili povlači memoriju, otkriti koji proces stalno piše, koje su to točne putanje sistemskih datoteka i je li pravi negativac program za ažuriranje u pozadini, alat za sinkronizaciju u oblaku, pokretač igara ili antivirusno skeniranje.
Clipboard history
Normalni međuspremnik Windowsa je mala zamka. Kopirate jednu stvar, zatim drugu, a prva stvar nestaje. Povijest međuspremnika rješava taj problem, iako nije uključena prema zadanim postavkama.
Pritisnite zajedno tipke Win i V i, ako već niste, Windows će vas zatražiti uključivanje značajke Clipboard history. Nakon što to učinite, nećete morati ponovno razmišljati o tome - iako time uvijek možete upravljati kasnije ako otvorite redom Settings, System i Clipboard.
Tada će Win i V otvarati pomičnu ploču sa svime što ste kopirali u trenutnoj sesiji, pohranjujući do 25 stavki, uključujući običan tekst, snimke zaslona ili slike manje od četiri megabajta i HTML.
Nemojte na ovo računati kao na nešto što možete koristiti za pohranu nečeg važnog jer sve što uđe u međuspremnik biva s vremenom pregaženo drugim unosima. Imajte na umu i to da Microsoft nudi sinkronizaciju međuspremnika na različitim uređajima.
Windows Sandbox
Iako zvuči kao nešto namijenjeno IT stručnjacima i istraživačima sigurnosti, ovaj alat može biti koristan i vama. Značajka stvara privremeno izolirano Windows okruženje pokretano Microsoftovom tehnologijom virtualizacije Hyper-V.
Daje vam, drugim riječima, računalo za jednokratnu upotrebu skriveno unutar vašeg glavnog sustava, gdje možete pokretati softver, otvarati datoteke ili testirati postavke bez izlaganja ostatka računala potencijalnim prijetnjama. Može dobro poslužiti ako želite isprobati nepoznat ili sumnjiv program ili datoteku. Nakon što zatvorite prozor, sve unutar njega nestaje - datoteke, postavke, instalacije i pogreške...
Microsoft službeno ograničava Windows Sandbox na podržana izdanja kao što su Pro, Enterprise i Education, a također traži uključivanje podrške za virtualizaciju hardvera u BIOS-u ili UEFI postavkama vašeg sustava.
Ako koristite Windows Home, nećete ga pronaći u izborniku Start. Čak i na podržanim verzijama, Sandbox ostaje skriven dok ga ručno ne omogućite putem zastarjelog izbornika Turn Windows Features on or off.
Nedavne verzije sustava Windows 11 također su uvele nekoliko osobitosti. Počevši od inačice 24H2, nekoliko aplikacija - uključujući Notepad, Kalkulator, Fotografije i Windows Terminal - više se ne pojavljuju u Sandboxu prema zadanim postavkama. Okruženje i dalje radi, iako se može činiti malo oskudnim u usporedbi s običnom instalacijom sustava Windows.
Imajte na umu to da Sandbox nije neprobojna sigurnosna barijera.
Značajke poput dijeljenih mapa, mapiranja datoteka hosta, mrežnih modifikacija i integracije međuspremnika mogu se omogućiti putem prilagođenih konfiguracijskih datoteka .wsb, čime se stvaraju putovi između sandbox okruženja i vašeg sustava.
Reliability Monitor
Reliability Monitor je ugrađeni alat koji prati povijest rušenja sustava. Prikazuje vizualnu vremensku liniju rušenja aplikacija, kvarova hardvera sustava Windows, problema s upravljačkim programima, ažuriranja sustava, instalacija softvera i drugih kritičnih događaja koji izravno utječu na stabilnost sustava.
Najlakši način za otvaranje je napisati reliability u izborniku Start i odabrati View reliability history. Možete i unijeti izravnu naredbu perfmon /rel iz dijaloškog okvira Run.
Dobit ćete linijski grafikon koji prikazuje indeks stabilnosti vašeg računala tijekom vremena na skali od jedan do 10, označen crvenim križićima za kritične padove aplikacija ili neočekivana gašenja, s dodatnim kontekstualnim detaljima navedenim u sažetku ispod.
Reliability Monitor može pokazati što se dogodilo u vrijeme rušenja računala i tako vam pomoći u otkrivanju uzroka. Neće uvijek riješiti misterij, ali vas može uputiti na pravi put, piše Make Use Of.