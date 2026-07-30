Uhićen je Željko Kerum i još nekoliko osoba. Doznajemo detalje

U Vela Luci na Korčuli uhićen je poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum, neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih policiji.

Slučaj vodi PNUSKOK, a navodno je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta.Tportalu je potvrđeno da Željko Kerum ipak nije uhićen sinoć, kako se špekulira u medijima, nego u ranim satima četvrtka. 'Policija se u šest sati ujutro pojavila na njegovom brodu u Veloj Luci, na kojemu je prenoćio nakon sinoćnjeg koncerta', rekli su nam direktni očevici. Na istom brodu Željko Kerum je proveo nekoliko dana koncem prošle godine, kada je izazvao prometnu nesreću u centru Splita i potom se udaljio. Tada je uhićen nekoliko dana kasnije.

9:55 Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta prvi se put oglasio nakon uhićenja svog koalicijskog partnera Željka Keruma, poručivši da neće komentirati postupak koji vode nadležne institucije te da će Kerum svoju obranu iznijeti u zakonom propisanom postupku 9:45 Keruma će, ako doznajemo, u ovom postupku zastupati cijenjeni splitski odvjetnik Željko Gulišija. On u ovom trenutku nema previše informacija o cijelom slučaju, pa će se obratiti medijima nešto kasnije. 9.40 Da USKOK provodi istragu oko sporne legalizacije Kerumovog kompleksa u Kaštelima, potvrđeno je još u svibnju. On sam u nekoliko se navrata o tome izjasnio, vrlo nervozno optužujući novinare da su protiv njega pokrenuli 'linč'. Zanimljivo, u jednom trenutku Kerum je objavio da se njegovim slučajem bavi 'najopasnija tužiteljica', a jednom zgodom spomenuo je čak i Eliota Nessa. 9.25 Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, kojemu su Kerum i njegova Hrvatska građanska stranka glavni koalicijski partneri, otkazao je za danas najavljene obveze. Bilo je planirano potpisivanje ugovora za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog doma umirovljenika u Splitu, no iz gradske uprave objavili su da se to odgađa za sutra.

Konoba Pršut Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







+2 Konoba Pršut Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

09.15 Nova akcija USKOK-a: Navedene radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi koruptivnih kaznenih djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. 9.00 Tportalu je iz dva izvora potvrđeno da je danas uhićen i njegov nećak Igor Sapunar, formalno direktor tvrtke na kojoj posluje konoba 'Pršut' čiji su objekti legalizirani pod krajnje sumnjivim okolnostima. Neslužbeno Slobodna doznaje da je uhićen i Tomislav Režić, vlasnik tvrtka "Lazina" d.o.o., bliski Kerumov suradnik.

Fani Horvat i Željko Kerum Izvor: Pixsell / Autor: Miroslav Lelas/PIXSELL







+3 Fani Horvat i Željko Kerum Izvor: Pixsell / Autor: Miroslav Lelas/PIXSELL

8.30 Aferu je, podsjetimo, otkrio novinar Telegrama Denis Mahmutović - ukratko, Kerumov kompleks u Kaštelima legaliziran je s obrazloženjem da je postojao prije roka za legalizaciju 2011. godine, premda se na snimkama iz zraka iz tog doba jasno vidi da to nije slučaj. Rješenje o legalizaciji potpisao je spomenuti Andrija Polić, tadašnji referent u kaštelanskoj gradskoj upravi, koji je po neslužbenim informacijama danas također priveden. U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.

Željko i Fani Kerum Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







+4 Željko i Fani Kerum Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL