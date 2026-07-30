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Idete na godišnji? Evo kako postaviti automatski odgovor u Outlooku

L. Š. / M. W.

30.07.2026 u 12:15

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Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Ako ćete biti odsutni s posla zbog godišnjeg odmora, slobodnih dana ili nečeg sličnog, dobro je postaviti automatsku obavijest o izbivanju u Microsoftovu Outlooku. Time ćete ljude koji pokušaju kontaktirati s vama obavijestiti kako ste odsutni i nećete odgovarati određeno vremensko razdoblje

Možete ih postaviti u sklopu određenog vremenskog okvira te ručno uključiti i isključiti. Evo kako postaviti poruke o odsutnosti u Outlooku na Windowsima, Macu i webu.

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Kako postaviti automatski odgovor o odsutnosti u Outlooku na Windowsima

Otvorite Outlook na Windowsima i odaberite karticu File. Potvrdite je li odabrana opcija Info u gornjem lijevom kutu. Zatim kliknite Automatic replies s desne strane.

Na vrhu skočnog prozora označite opciju za Send automatic replies, pa zatim upišite svoju poruku u okvir za tekst pri dnu. Kako biste zakazali odgovor, označite okvir Only send during this time frame, pa odaberite početni i završni datum i vrijeme.

Ako ne odaberete vremenski okvir, vratite se na ovo mjesto da biste ručno isključili automatski odgovor. Kliknite OK kada završite.

Kako postaviti automatski odgovor o odsutnosti u Outlooku na Macu

Otvorite Outlook na Macu i odaberite Tools pa Automatic replies iz trake izbornika. Kada se pojavi prozor Automatic Replies, označite okvir pri vrhu kako biste omogućili automatske odgovore i unesite svoju poruku u okvir odmah ispod.

Kako biste zakazali odgovor, označite okvir Send replies only during this time period. Zatim odaberite početni i završni datum i vrijeme. Ako ne koristite značajku zakazivanja, vratite se ovdje kako biste ručno isključili automatski odgovor.

Kako biste poslali odgovor o odsutnosti osobama izvan vaše organizacije, označite taj okvir. Možete odabrati Send only to my contacts ili Send to All External Senders. Zatim unesite automatski odgovor koji želite poslati u taj tekstni okvir. Kliknite OK kada završite.

Kako postaviti automatski odgovor o odsutnosti u Outlooku na webu

Otvorite Outlook na webu i prijavite se. Kliknite sličicu zupčanika u gornjem desnom kutu i odaberite View all Outlook settings na dnu bočne trake. U skočnom prozoru odaberite Mail na krajnjoj lijevoj strani i Automatic replies s desne strane. Uključite sklopku na vrhu i unesite poruku o odsutnosti.

Kako biste zakazali automatski odgovor, označite okvir Send replies during a time period. Zatim odaberite početni i završni datum i vrijeme. Po želji označite okvire koji se pojavljuju za dodatne postavke koje se primjenjuju na Outlook Calendar tijekom vremenskog okvira.

Ako ne zakažete odgovor o odsutnosti, možete se vratiti ovdje kako biste ga ručno isključili. Kako biste ovaj automatski odgovor poslali samo svojim kontaktima u Outlooku, označite okvir pri dnu. Kada završite, kliknite Save i X u gornjem desnom kutu kako biste zatvorili ove postavke, piše Digital Trends.

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