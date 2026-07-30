Mislite da kanabis ublažava stres? Novo istraživanje otkriva drukčiju sliku

Uzorci su analizirani kako bi se utvrdila razina kortizola, hormona stresa, a sudionici su ispunjavali i upitnike o subjektivnom osjećaju stresa, kvaliteti sna i simptomima povezanima s mentalnim zdravljem.

U istraživanju je sudjelovalo 39 osoba koje često konzumiraju kanabis te 43 ispitanika koji to rijetko čine ili ga uopće ne uzimaju. Tijekom dva radna dana morali su dati uzorke sline neposredno nakon buđenja, zatim 30 minuta poslije te ponovno u 21 sat.

Istraživači sa Sveučilišta Oregon State proučavali su odnos između učestale upotrebe kanabisa i aktivnosti osi hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlijezda (HHN), poznate i kao HPA os. Riječ je o jednom od glavnih sustava kojim tijelo reagira na stres, a koji upravlja i oslobađanjem kortizola.

Kanabis se često povezuje s opuštanjem i ublažavanjem stresa, no novo istraživanje pokazuje da bi njegova učestala upotreba mogla biti povezana sa suprotnim učinkom. Redoviti korisnici imali su višu razinu kortizola neposredno nakon buđenja, iako znanstvenici upozoravaju da zasad nije moguće utvrditi uzrokuje li kanabis tu promjenu.

Pozornost je bila usmjerena na prirodni porast razine kortizola u prvih približno 30 minuta nakon što se osoba probudi jer se taj proces smatra dijelom pripreme organizma za početak dana. 'Odgovor organizma na buđenje porast je kortizola koji svi ljudi doživljavaju ujutro, a vrhunac doseže približno 30 minuta nakon buđenja', objasnila je bihevioralna neuroznanstvenica Anita Cservenka.

Rezultati, objavljeni u znanstvenom časopisu Cannabis, pokazali su da se jutarnji porast kortizola nije bitno razlikovao između dviju skupina. Razina tog hormona u obje je skupine u prvih pola sata nakon buđenja rasla u približno jednakoj mjeri. Međutim osobe koje često konzumiraju kanabis već su neposredno nakon buđenja imale višu početnu razinu kortizola.

'Naše istraživanje upućuje na to da bi razina kortizola nakon buđenja mogla poslužiti kao neurobiološki pokazatelj problematične upotrebe kanabisa, no tu povezanost potrebno je dodatno istražiti', rekla je Cservenka.

Autori upozoravaju da je riječ o presječnom istraživanju, koje prikazuje stanje u određenom trenutku, ali ne može dokazati uzročno-posljedičnu vezu. Nije, dakle, moguće zaključiti podiže li redovita upotreba kanabisa razinu kortizola ili osobe koje su izložene većem stresu češće posežu za njime.

Moguće je i da se ta dva procesa međusobno pojačavaju. Ljudi pod većim stresom mogu češće konzumirati kanabis da bi se opustili, ali njegova dugotrajna upotreba istodobno može utjecati na sustave koji upravljaju reakcijom organizma na stres.

Povišena razina kortizola tijekom duljeg razdoblja može biti povezana s nizom zdravstvenih problema, među kojima su anksioznost i kardiovaskularne bolesti. Znanstvenici zato smatraju da rezultate treba dodatno ispitati u istraživanjima koja će iste skupine pratiti tijekom duljeg razdoblja.

'Trebali bismo proučavati iste ljude dulje vrijeme kako bismo mogli razumjeti postoji li uzročno-posljedična veza, ali smatramo da ovo istraživanje pruža važno polazište', istaknula je Cservenka. Rezultati su važni i zbog toga što je upotreba kanabisa u porastu, usporedno s njegovom legalizacijom i većom dostupnošću u brojnim državama.

Prema podacima koje navode istraživači, 29 posto Amerikanaca u dobi od 19 do 30 godina izjavilo je da ga je konzumiralo u prethodnih 30 dana, a taj se udio u posljednjih 20 godina gotovo udvostručio. Više od deset posto ispitanika iz iste dobne skupine navelo je pak da ga upotrebljava najmanje 20 puta u mjesec dana, što je više nego dvostruko od njihova udjela prije 15 godina.

Novo istraživanje ipak nije konačno razriješilo odnos između kanabisa i kortizola. Ranija studija, objavljena početkom ove godine, učestalu je upotrebu kanabisa povezala sa slabijim jutarnjim porastom kortizola, što se razlikuje od novih rezultata.

'Ranija istraživanja drugih znanstvenika pokazala su oslabljen kortizolski odgovor na buđenje kod čestih korisnika kanabisa, ali mi taj nalaz nismo ponovili. To pokazuje da je riječ o složenom odnosu na koji mogu utjecati način analize i obilježja uzorka', zaključila je Cservenka.