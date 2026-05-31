Ako ostanete bez laptopa, ne morate ostati i bez podataka. Evo što trebate učiniti

Dođe li do krađe ili gubitka prijenosnog računala, bit će kasno za kajanje, pa budite proaktivni i izbjegnite takav rasplet
Kako je riječ o razmjerno lako prijenosnom uređaju, svašta se može dogoditi vašem laptopu. Netko ga, primjerice, može ukrasti ili ga možete izgubiti.
Ako dođe do toga, bit će kasno za kajanje ako niste na vrijeme poduzeli mjere za zaštitu podataka koje držite na njemu, stoga budite proaktivni i izbjegnite takav rasplet.
Evo prijedloga što možete poduzeti.
Provjerite je li memorija zaštićena enkripcijom
Postoji velika vjerojatnost da već jest jer je šifriranje diska omogućeno prema zadanim postavkama na mnogim novijim prijenosnim računalima s operativnim sustavom Windows.
Ali provjerite to za svaki slučaj. Kliknite na izbornik Start, potražite Device Encryption ili BitLocker, pa kliknite Device encryption settings ili Manage BitLocker.
Pojavit će se različite opcije, ovisno o tome kako je vaše računalo šifrirano. Ako su Device Encryption ili BitLocker aktivni, datoteke su zaštićene enkripcijom.
Što ako nisu? Novija računala s Windowsom općenito podržavaju šifriranje uređaja te se ono aktivira prema zadanim postavkama kada se prijavite s Microsoftovim računom.
Ako vaše računalo podržava šifriranje uređaja, ali koristite Windows s lokalnim korisničkim računom, samo se prijavite s Microsoftovim računom da biste ga aktivirali. Windows će spremiti BitLocker ključ za oporavak na vaš Microsoftov račun na mreži, pa ćete moći pristupiti svojim podacima i ako zaboravite lozinku za taj račun.
Ako želite pravilno šifriranje diska, ali se ne želite prijaviti s Microsoftovim računom, morat ćete platiti nadogradnju na izdanje Windows Professional (10 ili 11).
Napravite sigurnosnu kopiju svojih datoteka (ili ih barem sinkronizirajte)
Ostat ćete bez svih datoteka koje se nalaze na ukradenom ili izgubljenom računalu ako ne napravite sigurnosnu kopiju (backup) i to redovno činite – lokalno, u računalnom oblaku ili, idealno, oboje.
Pohrana u oblaku je praktična jer sinkronizira datoteke na više uređaja, smanjujući rizik od zastarjelih sigurnosnih kopija, a omogućuje da im imate pristup čak i ako ne možete oporaviti svoje prijenosno računalo.
Uključite Find My Device
Windows ima ugrađenu značajku Find My Device. Kako biste je uključili, otvorite redom Settings, Privacy & security pa Find my device.
Nakon što to učinite, moći ćete se na Microsoftovu stranicu Find My Device prijaviti sa svojim računom pri Microsoftu i daljinski locirati prijenosno računalo.
No Find My Device će raditi samo ako je ono uključeno i ima internetsku vezu, ali ako ima ugrađen 5G internet, moći ćete ga pratiti i bez Wi-Fi-ja.
Dodajte Bluetooth tracker
Apple AirTag, Tile, Chipolo, Samsung Galaxy SmartTag ili bilo koji sličan uređaj može dobro poslužiti za lociranje ukradenog ili izgubljenog laptopa. Stavite ga u torbu uz njega ili zalijepite na njega.
Uključite biometrijske prijave
Windows ima značajku Windows Hello za prijavu pomoću otiska prsta ili skeniranja prepoznavanja lica.
Nema lozinki ili PIN-ova koje možete zaboraviti ili ih netko može doznati špijuniranjem, već potvrđujete svoj identitet nečim što stalno imate uz sebe.
Otvorite Settings, Accounts pa Sign-in options i uključite For improved security, only allow Windows Hello sing-in for Microsoft Accounts on this device (Recommended).
Zaključajte prijenosno računalo
Biometrijske prijave mogu zaštititi prijenosno računalo samo kada je odjavljeno, prisiljavajući lopove i špijune na ponovnu prijavu. Zbog toga biste ga trebali postaviti na mirovanje i zaključavanje kada ga ne koristite. Pritisnite tipke Windows i L zajedno ili jednostavno ga sklopite.
Nikad i nigdje ne ostavljajte računalo otključanim. Također razmislite o njegovu fizičkom zaključavanju i upotrijebite bravu Kensington ako je ima.
Općenito, uvijek je sigurnije staviti laptop u torbu i ponijeti sa sobom nego ga ostaviti negdje gdje će ga netko lako uzeti i odnijeti, piše PC World.