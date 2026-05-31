Ako ostanete bez laptopa, ne morate ostati i bez podataka. Evo što trebate učiniti

Ako dođe do toga, bit će kasno za kajanje ako niste na vrijeme poduzeli mjere za zaštitu podataka koje držite na njemu, stoga budite proaktivni i izbjegnite takav rasplet.

Kako je riječ o razmjerno lako prijenosnom uređaju, svašta se može dogoditi vašem laptopu. Netko ga, primjerice, može ukrasti ili ga možete izgubiti.

Provjerite je li memorija zaštićena enkripcijom

Postoji velika vjerojatnost da već jest jer je šifriranje diska omogućeno prema zadanim postavkama na mnogim novijim prijenosnim računalima s operativnim sustavom Windows.

Ali provjerite to za svaki slučaj. Kliknite na izbornik Start, potražite Device Encryption ili BitLocker, pa kliknite Device encryption settings ili Manage BitLocker.

Pojavit će se različite opcije, ovisno o tome kako je vaše računalo šifrirano. Ako su Device Encryption ili BitLocker aktivni, datoteke su zaštićene enkripcijom.

Što ako nisu? Novija računala s Windowsom općenito podržavaju šifriranje uređaja te se ono aktivira prema zadanim postavkama kada se prijavite s Microsoftovim računom.

Ako vaše računalo podržava šifriranje uređaja, ali koristite Windows s lokalnim korisničkim računom, samo se prijavite s Microsoftovim računom da biste ga aktivirali. Windows će spremiti BitLocker ključ za oporavak na vaš Microsoftov račun na mreži, pa ćete moći pristupiti svojim podacima i ako zaboravite lozinku za taj račun.

Ako želite pravilno šifriranje diska, ali se ne želite prijaviti s Microsoftovim računom, morat ćete platiti nadogradnju na izdanje Windows Professional (10 ili 11).

Napravite sigurnosnu kopiju svojih datoteka (ili ih barem sinkronizirajte)

Ostat ćete bez svih datoteka koje se nalaze na ukradenom ili izgubljenom računalu ako ne napravite sigurnosnu kopiju (backup) i to redovno činite – lokalno, u računalnom oblaku ili, idealno, oboje.

Pohrana u oblaku je praktična jer sinkronizira datoteke na više uređaja, smanjujući rizik od zastarjelih sigurnosnih kopija, a omogućuje da im imate pristup čak i ako ne možete oporaviti svoje prijenosno računalo.

Uključite Find My Device

Windows ima ugrađenu značajku Find My Device. Kako biste je uključili, otvorite redom Settings, Privacy & security pa Find my device.

Nakon što to učinite, moći ćete se na Microsoftovu stranicu Find My Device prijaviti sa svojim računom pri Microsoftu i daljinski locirati prijenosno računalo.

No Find My Device će raditi samo ako je ono uključeno i ima internetsku vezu, ali ako ima ugrađen 5G internet, moći ćete ga pratiti i bez Wi-Fi-ja.