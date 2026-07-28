Umjesto klime koja puše cijelu noć: Ovo će vam osigurati miran san čak i na vrhuncu toplinskog vala

Hrvatsku uskoro očekuje novi veliki toplinski udar, što znači i neizbježan povratak onih svima dobro poznatih, sparnih i besanih noći. Takve ekstremne ljetne vrućine nerijetko nas dovedu u stanje kada nam spavanje postane nemoguća misija, pa se paljenje klima-uređaja na najnižu temperaturu često čini kao jedini logičan izlaz. Međutim, stručnjaci upozoravaju kako cjelonoćno puhanje nije idealno rješenje ni za naš organizam ni za račun za struju

Ljetne vrućine nerijetko nas dovedu u stanje kada nam spavanje postane nemoguća misija. Iako se paljenje klima uređaja na najnižu temperaturu čini kao jedini logičan izlaz, stručnjaci upozoravaju kako cjelonoćno puhanje nije idealno rješenje ni za naš organizam ni za račun za struju. Umjesto da se budite s ukočenim vratom ili osušenim sinusima, donosimo nekoliko jednostavnih, ali vrlo učinkovitih metoda kako pretvoriti vlastitu spavaću sobu u ugodnu oazu, bez paljenja umjetnog hlađenja.

Zamrzivač nije samo za led i sladoled Jedan od najstarijih, ali najefikasnijih trikova je takozvana 'hladna posteljina'. Plahtu ili laku ljetnu pidžamu spremite u čistu plastičnu vrećicu i ostavite je u zamrzivaču na petnaestak minuta prije odlaska u krevet. Iako efekt hlađenja neće trajati cijelu noć, taj prvi dodir svježine bit će dovoljan da vam spusti tjelesnu temperaturu i omogući brži prelazak u san. Na isti način možete iskoristiti i zimski termofor - umjesto tople vode, napunite ga hladnom, stavite u zamrzivač i ponesite sa sobom u krevet.

Jednostavni trikovi za bolji san koji mogu napraviti veliku razliku već večeras Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

'Uradi sam' klima uređaj Ventilator sam po sebi samo miješa topli zrak, no uz mali dodatak može postati moćan saveznik. Uzmite plitku posudu, napunite je kockicama leda i postavite je točno ispred upaljenog ventilatora. Kako se led bude topio, ventilator će po sobi raspršivati ugodno rashlađen zrak, imitirajući tako rad pravog klima uređaja, ali na potpuno prirodan i blaži način. Također, ako imate stropni ventilator, pobrinite se da su lopatice podešene da se vrte u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, jer se na taj način topli zrak podiže i izvlači iz prostorije. Strateško provjetravanje Iako zvuči primamljivo držati prozore otvorenima cijeli dan u nadi da će ući barem malo svježine, to je zapravo najveća pogreška koju možete napraviti. Soba se hladi pametnim rasporedom – čim jutarnje sunce počne grijati, obavezno spustite rolete, navucite tamne zavjese i potpuno zatvorite prozore kako biste blokirali ulazak vrućine. Tek kada vanjska temperatura navečer padne, napravite 'propuh' otvaranjem svih prozora u stanu. Dodatni trik za još svježiji zrak je prebacivanje vlažne plahte preko otvorenog prozora.