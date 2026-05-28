Spremate lozinke u pregledniku? Evo zašto to nije baš najbolja ideja

Spremljene lozinke u pregledniku mnogima su postale zadana opcija jer su jednostavne i uvijek pri ruci. Upravo u tome leži i njihov najveći plus, ali i glavni problem.

Google Password Manager, kao i ugrađeni sustavi u Mozilla Firefox ili drugim preglednicima, posljednjih su godina postali osjetno sigurniji. Nude enkripciju, sinkronizaciju između uređaja i provjere sigurnosti lozinki. Za velik broj korisnika to je već veliki korak naprijed, posebno u odnosu na korištenje iste lozinke na više mjesta.

Problem je što preglednik u osnovi polazi od pretpostavke da je ostatak vašeg računala siguran. Ako je računalo otključano ili netko zna PIN ili lozinku vašeg korisničkog računa, pristup spremljenim lozinkama često je vrlo brz. Dovoljna je osnovna autentifikacija ili u nekim slučajevima samo pristup aktivnoj sesiji.

To možda ne djeluje kao velik rizik dok se ne dogodi ona svakodnevna situacija: ostavljen laptop bez zaključavanja, zajedničko računalo ili uređaj na kojem je netko već prijavljen.

Tu vas preglenik više ne može štititi.