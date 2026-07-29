Pametni televizori vas špijuniraju: Evo kako ih zaustaviti

Većina potrošača nikad ne sazna da je sve što gledaju na televizoru zabilježeno i poslano dalje. 'Špijuniranje nije značajka aplikacija koje odaberete pokrenuti. To je značajka samog televizora i on prati ekran bez obzira odakle dolazi sam sadržaj', upozoravaju iz Protona.

Svi ti podaci potom se šalju proizvođačima, analitičkim tvrtkama i oglašivačima. Iz Protona upozoravaju da sustav radi na razini čipa, pa čak i ako korisnik ne koristi nijednu pametnu značajku, podaci se i dalje šalju.

Kako ističe švicarska tvrtka za zaštitu privatnosti Proton , gotovo svi moderni pametnih televizori koriste sustav nazvan automatsko prepoznavanje sadržaja. On pamti sve što se pojavljuje na ekranu - od aplikacije, prijenosa uživo, platforme za streaming pa do konzole za videoigre.

Istraživanje objavljeno 2024. godine pokazalo je da sustav automatskog prepoznavanja sadržaja radi čak i kad se pametni televizor koristi kao vanjski zaslon.

Da je problem ozbiljan, možda najbolje govori podatak da je Ured povjerenika za informiranje u Ujedinjenom Kraljevstvu objavio kako će istražiti pridržavaju li se proizvođači pametnih televizora zakona o privatnosti i što rade s osobnim podacima korisnika.

Za one koji se brinu o svojoj privatnosti i ne žele da netko špijunira sve što rade Proton ima nekoliko jednostavnih savjeta.

Isključite internet

Iz Protona savjetuju da televizor ne bude stalno i uvijek spojen na internet. 'Televizor koji ne može dosegnuti mrežu ne može ništa prijaviti, ne može vas prepoznati po serveru i ne može vam prikazivati oglase na početnom zaslonu', ističu.

To znači da korisnici neće moći koristiti streaming platforme, ali iz Protona ističu da je multimedijski sadržaj moguće gledati preko medijskog uređaja (USB ili prijenosni disk).

Blokirajte slanje podataka

Onima koji su nešto vještiji Proton savjetuje zaustavljanje slanja podataka na mreži uz pomoć različitih softvera za blokiranje oglasa.

'Gledajte što vaš televizor šalje i blokirajte te podatke, a sve ostalo ostavite netaknutim. Blokirajte telemetriju proizvođača i oglasne domene te će televizor nastaviti raditi kao zaslon bez nadzora', savjetuju.

Isključite značajku automatskog prepoznavanja sadržaja

Odvojite malo vremena i u postavkama svog pametnog televizora pronađite opciju kojom se isključuje automatsko prepoznavanje sadržaja ili ACR, pametna interaktivnost ili personalizirani oglasi.

Možda ćete morati konzultirati korisnički priručnik, ali te su opcije sigurno negdje zakopane duboko u izborniku na televizoru.

Pomirite se sa sudbinom

Za one kojima je sve ovo previše komplicirano preostaje i opcija jednostavnog ignoriranja i prepuštanja sudbini. U tom slučaju ipak vodite računa o tome da netko negdje zna što gledate i koliko često.