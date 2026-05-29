Želite izbaciti Microsoftov Copilot iz Windowsa? Evo što trebate napraviti

Istina, počeli su se povlačiti nakon otpora korisnika, uklanjajući njegove pojedine značajke. Ako vam to nije dovoljno, evo što možete poduzeti kako biste pokušali u potpunosti izbaciti Copilot s računala.

Htjeli vi to ili ne, Microsoft je ugradio svoj alat umjetne inteligencije Copilot u operativni sustav Windows 11.

Group Policy Editor

S nadogradnjom Windowsa u travnju ove godine Microsoft je počeo isporučivati ​​način isključivanja Copilota putem alata uređivač grupnih pravila.

Riječ je o opciji koja možda neće svima biti dostupna. Prikazuje se ako imate izdanje Windows 11 Pro ili novije, Microsoft 365 Copilot i standardne Copilot aplikacije te ako niste sami instalirali aplikaciju Copilot na svoje računalo.

Neće se pojaviti ako ste pokrenuli Copilot u posljednjih 28 dana.

Ako niste sigurni kako stvari stoje kod vas, provjerite koristeći niže navedene korake.

Pritisnite tipke Win i R zajedno.

Upišite gpedit.msc.

Pritisnite Enter.

Time će se otvoriti uređivač grupnih pravila.

Otvorite zatim redom Local Computer Policy, User Configuration, Administrative Templates, Windows Components i Windows AI.

Kliknite dva puta opciju Remove Microsoft Copilot App i postavite ju na Enabled.

Kliknite OK.

Windows bi trebao ukloniti Copilot s vašeg računala.

Alat treće strane

Ako vam gore opisano rješenje nije dostupno, možete isprobati skriptu koja uklanja sve AI značajke iz sustava Windows, uključujući Copilot.

Morat ćete otići na GitHub stranicu RemoveWindowsAI i kopirati naredbu navedenu pod How to use.

Skriptu svakako preuzmite izravno s GitHubove stranice jer je moguće kako će biti promijenjena.

Nakon što kopirate naredbu, otvorite Powershell na računalu, zalijepite naredbu i pokrenite je. Moći ćete odabrati koje AI usluge želite ukloniti, uključujući Copilot, ali i značajke poput Recall.

Skripta će automatski ukloniti Copilot.

Ovo bi trebalo raditi na bilo kojem izdanju sustava Windows 11, iako bi pojedini antivirusni programi mogu blokirati skriptu ako je pogrešno otkriju kao zlonamjerni softver.

Kao i uvijek, trebate biti oprezni prije pokretanja skripti s interneta, čak i GitHuba, piše Life Hacker. Nemojte se upuštati u ovo ako ne razumijete što radite.