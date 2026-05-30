Niste paranoični, vaš TV prati što radite. Pogledajte što možete poduzeti

Kao i brojni drugi moderni uređaji, pametni televizori prate vaše ponašanje. Točnije, bilježe što gledate i kada to činite pa te podatke prosljeđuju onome tko ih prodaje. Želite li to zaustaviti? Evo što trebate učiniti.

Jeste li razmišljali o tome na koji način operativni sustav vašeg televizora zna što vam preporučiti?

Kada pregledavate platforme i aplikacije koje vam se sviđaju, dobit ćete prijedloge za naslove koji bi vam se mogli svidjeti, a oni se temelje na onome što ste prethodno gledali.

Često će vam to i naglasiti – preporučujemo to i to jer ste gledali to i to. Žele vas potaknuti na gledanje više naslova, pretpostavljajući da tražite nešto slično onome što ste već pogledali.

Naravno, cilj im je zadržati vas na platformi i da je nastavite plaćati, što im donosi prihod.

Upoznajte ACR

Automatsko prepoznavanje sadržaja (automatic content recognition, ACR) je tehnologija koju vaš televizor koristi za analizu onoga što gledate. Bilježi tako sve što ste stavili na njega i kontinuirano ga skenira kako bi se analizirale vaše navike gledanja, a pritom se zbog ažurnosti služi audio i video skeniranjem.

ACR ne prati samo ono što streamate, već i TV uživo i kabelsku televiziju. Dakle, bez obzira na to kako koristite televizor, on će zabilježiti čak i ono što upotrebljavate putem HDMI-a i USB-a, poput vanjskih medijskih playera i konzola za videoigre.

Bilježi tako podatke o vama više puta u minuti, a brojni proizvođači dopuštaju oglašivačima njihovu kupnju, što im omogućuje da vas ciljaju oglasima.

Kako spriječiti televizor u špijuniranju?

Postoje postavke koje možete isključiti na svom televizoru kako biste spriječili da ACR djeluje tako agresivno kao što to čini.

Tu značajku – čiji se naziv može razlikovati od proizvođača do proizvođača – možete isključiti u nekoliko koraka. Evo nekih od najpopularnijih marki pametnih televizora i kako pronaći ACR na njima.

Samsung: Otvorite redom Home, Settings, Privacy Choices, Terms & Conditions pa Viewing Information Services.

LG: Settings, All Settings, Support, Privacy & Terms, User Agreements pa Viewing Information Agreement.

Sony, TCL, Hisense, Vizio: Settings, Samba Interactive TV pa Smart TV Experience ili Viewing Data.

Ako želite spriječiti televizor u prikupljanju bilo kakvih podataka o vama, možda ćete morati otići i korak, dva dalje.

Primjerice, možete isključiti glasovne asistente i aktivacije, što će spriječiti TV u snimanju ili korištenju mikrofona.

Također možete prekriti ugrađenu kameru, 'zaglupiti' uređaj i ukinuti mu vezu s internetom, piše Make Use Of.