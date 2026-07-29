novo istraživanje

Kako mobiteli utječu na djecu? Više nego što se to mislilo

M.Či.

29.07.2026 u 08:18

Djeca
Djeca Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Sve više škola uvodi zabranu korištenja mobilnih telefona tijekom nastave, ali i tijekom boravka u školi. Ali kako to utječe na djecu?

Zabrana korištenja pametnih telefona tijekom nastave može se činiti kao dobra ideja, no znanstvenici upozoravaju kako već i samo posjedovanje telefona uvelike utječe na kongnitivne sposobnosti djece. U istraživanju objavljenom u časopisu Behavioral Sciences, i samo posjedovanje mobilnog telefona rezultiralo je lošijim rezultatima u razumijevanju pročitanog teksta.

Glavna autorica i profesorica psihologije na UCLA Patricia Greenfield, testirala je razumijevanje pročitanog teksta kod djece koja su koristila pametni telefon i kod djece koja ga nisu koristila.

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Kako ističe u rezultatima, pronašli su statistički značajnu vezu između posjedovanja osobnog mobilnog telefona i lošijih rezultata u čitanju. 'Djeca koja su posjedovala mobitele imala su slabije razumijevanje od one koja ih nisu posjedovala.', ističe Greenfield.

Dodaje kako nije bilo razlike u razumijevanju pročitanog kada su telefoni bili na stolovima ili izvan vidokruga. 'Dakle, posjedovanje telefona, a ne njegova neposredna prisutnost, povezano je s lošijim razumijevanjem pročitanog na razini osnovne škole', istaknula je Greenfield.

Na kraju zaključuje kako je vjerojatnije da će zabrane mobitela u osnovnoj školi riješiti i ispraviti socijalne, a ne kognitivne probleme.

'Budući da će zabrane mobitela u školi prisiliti djecu na veću osobnu komunikaciju, a ta će se osobna komunikacija odvijati bez prisutnosti telefona, rezultat bi trebali biti bolji bliski društveni odnosi i razvijenije društvene vještine', ističe Greenfield.

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