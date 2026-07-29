Kako mobiteli utječu na djecu? Više nego što se to mislilo

Glavna autorica i profesorica psihologije na UCLA Patricia Greenfield , testirala je razumijevanje pročitanog teksta kod djece koja su koristila pametni telefon i kod djece koja ga nisu koristila.

Zabrana korištenja pametnih telefona tijekom nastave može se činiti kao dobra ideja, no znanstvenici upozoravaju kako već i samo posjedovanje telefona uvelike utječe na kongnitivne sposobnosti djece. U istraživanju objavljenom u časopisu Behavioral Sciences , i samo posjedovanje mobilnog telefona rezultiralo je lošijim rezultatima u razumijevanju pročitanog teksta.

Kako ističe u rezultatima, pronašli su statistički značajnu vezu između posjedovanja osobnog mobilnog telefona i lošijih rezultata u čitanju. 'Djeca koja su posjedovala mobitele imala su slabije razumijevanje od one koja ih nisu posjedovala.', ističe Greenfield.

Dodaje kako nije bilo razlike u razumijevanju pročitanog kada su telefoni bili na stolovima ili izvan vidokruga. 'Dakle, posjedovanje telefona, a ne njegova neposredna prisutnost, povezano je s lošijim razumijevanjem pročitanog na razini osnovne škole', istaknula je Greenfield.

Na kraju zaključuje kako je vjerojatnije da će zabrane mobitela u osnovnoj školi riješiti i ispraviti socijalne, a ne kognitivne probleme.

'Budući da će zabrane mobitela u školi prisiliti djecu na veću osobnu komunikaciju, a ta će se osobna komunikacija odvijati bez prisutnosti telefona, rezultat bi trebali biti bolji bliski društveni odnosi i razvijenije društvene vještine', ističe Greenfield.