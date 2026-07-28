Mehaničar tvrdi da je ovo jedan od najboljih automobila ikad: 'Kupio bih ga i danas'

Kupnja novog automobila mnogima je prvi izbor, no mehaničar Juan José Ebenezer smatra da godine same po sebi ne znače mnogo kada je riječ o kvaliteti vozila.

Dapače, uvjeren je da pojedini modeli stari više od dva desetljeća i danas mogu bez problema konkurirati mnogim modernim automobilima. U jednom od svojih videa na TikToku posebno je izdvojio Mercedes-Benz S500 iz 2005. godine, automobil koji smatra jednim od najboljih koje je njemački proizvođač ikada napravio. 'Zašto svi misle da dobar automobil mora biti nov? Ovo je Mercedes S-klase, S500, vrh ponude iz vremena kada je Mercedes automobile izrađivao bez kompromisa', rekao je Ebenezer.

Automobil koji je odolio vremenu Prema njegovim riječima, riječ je o modelu koji ni više od 20 godina nakon predstavljanja nije izgubio na kvaliteti. Posebno je pohvalio benzinski V8 motor, za koji tvrdi da je iznimno pouzdan i da pruža odlične performanse. 'To je motor koji se pokazao izuzetno pouzdanim. Naravno, nijedan automobil nije savršen pa ni ovaj. Primjerice, upravljačka jedinica smještena u gornjem dijelu vozila zna se zagrijavati i povremeno stvarati probleme', objasnio je. Dodaje kako je elektronika kod tog modela složenija nego kod starijih automobila, ali smatra da to ne umanjuje ukupnu kvalitetu vozila.

Detalji koji i danas impresioniraju Mehaničar ističe da ovaj Mercedes ima niz rješenja koja su i danas impresivna. Kao primjer navodi vrata koja se sama zatvaraju i automatski prilagođavaju položaj, kao i sjedala koja se tijekom prolaska kroz zavoje prilagođavaju vozaču kako bi povećala udobnost. 'Upravo takvi detalji pokazuju koliko je pažnje posvećeno razvoju ovog automobila. Mnogi današnji modeli više klase nemaju ništa bitno bolje', smatra Ebenezer.