Mehaničar tvrdi da je ovo jedan od najboljih automobila ikad: 'Kupio bih ga i danas'

Kupnja novog automobila mnogima je prvi izbor, no mehaničar Juan José Ebenezer smatra da godine same po sebi ne znače mnogo kada je riječ o kvaliteti vozila.
Dapače, uvjeren je da pojedini modeli stari više od dva desetljeća i danas mogu bez problema konkurirati mnogim modernim automobilima.
U jednom od svojih videa na TikToku posebno je izdvojio Mercedes-Benz S500 iz 2005. godine, automobil koji smatra jednim od najboljih koje je njemački proizvođač ikada napravio.
'Zašto svi misle da dobar automobil mora biti nov? Ovo je Mercedes S-klase, S500, vrh ponude iz vremena kada je Mercedes automobile izrađivao bez kompromisa', rekao je Ebenezer.
Automobil koji je odolio vremenu
Prema njegovim riječima, riječ je o modelu koji ni više od 20 godina nakon predstavljanja nije izgubio na kvaliteti.
Posebno je pohvalio benzinski V8 motor, za koji tvrdi da je iznimno pouzdan i da pruža odlične performanse.
'To je motor koji se pokazao izuzetno pouzdanim. Naravno, nijedan automobil nije savršen pa ni ovaj. Primjerice, upravljačka jedinica smještena u gornjem dijelu vozila zna se zagrijavati i povremeno stvarati probleme', objasnio je.
Dodaje kako je elektronika kod tog modela složenija nego kod starijih automobila, ali smatra da to ne umanjuje ukupnu kvalitetu vozila.
Detalji koji i danas impresioniraju
Mehaničar ističe da ovaj Mercedes ima niz rješenja koja su i danas impresivna.
Kao primjer navodi vrata koja se sama zatvaraju i automatski prilagođavaju položaj, kao i sjedala koja se tijekom prolaska kroz zavoje prilagođavaju vozaču kako bi povećala udobnost.
'Upravo takvi detalji pokazuju koliko je pažnje posvećeno razvoju ovog automobila. Mnogi današnji modeli više klase nemaju ništa bitno bolje', smatra Ebenezer.
Novi automobil nije uvijek i bolji
Posebno ga smeta što mnogi vlasnici smatraju da automobil automatski postaje loš čim navrši 15 ili 20 godina.
'Stalno slušam kako ljudi govore da je njihov automobil star 15 ili 20 godina, kao da je to samo po sebi mana. To nije istina. Sve ovisi o tome koji ste automobil kupili, kakvu mehaniku ima i koliko je kvalitetno napravljen', rekao je.
Dodaje da novi automobil nije nužno bolji od starog, nego jednostavno - noviji.
'Kvaliteta ovisi o mnogo više stvari nego o godini proizvodnje. Marka, motor, način konstrukcije i ukupna kvaliteta izrade puno su važniji od samog datuma proizvodnje', ističe.
Savjetuje da se ne vjeruje forumima
Na kraju poručuje da pri kupnji automobila ne treba slijepo vjerovati savjetima s interneta.
'Najprije razmislite što vam automobil stvarno treba nuditi, a zatim razgovarajte s mehaničarom kojem vjerujete. On najbolje zna koje modele često popravlja, a koji se rijetko kvare', kaže.
Za Mercedes S500 iz 2005. ima samo riječi hvale.
'To nije automobil koji ljudi voze zato što je jeftin za održavanje. Naprotiv, održavanje može biti skupo. Ljudi ga kupuju zato što je riječ o pravom automobilskom dragulju. Da mogu, i sam bih ga kupio', zaključio je.