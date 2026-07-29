Zaposlenici eBaya poslali paru žohare, krvavu masku svinjske glave i pogrebni vijenac. Tvrtka će platiti golemu odštetu

Uznemiravanje je tijekom ljeta 2019. preraslo iz prijetećih poruka u slanje uznemirujućih predmeta na adresu obitelji Steiner. Osim živih žohara i pogrebnog vijenca , dobili su i knjigu o tome kako preživjeti smrt bračnog partnera. Pornografski časopisi poslani su njihovim susjedima, i to na ime Davida Steinera.

Par je eBay kritizirao u svom internetskom biltenu EcommerceBytes, posvećenom internetskoj trgovini. Prema sudskim dokumentima, vodeći ljudi kompanije bili su sve nezadovoljniji njihovim tekstovima. Tadašnji izvršni direktor eBaya Devin Wenig u poruci je drugom rukovoditelju napisao da je vrijeme da se Inu Steiner 'slomi' i 'ukloni'.

Zaposlenici eBaya objavljivali su i lažne oglase kojima su nepoznate osobe pozivali na seksualne susrete u kući bračnog para. Neki od njih otputovali su i u saveznu državu Massachusetts kako bi pratili Steinere, nadzirali njihovo kretanje i pokušali oštetiti njihovu kuću u gradu Naticku.

eBay je priopćio da su svi zaposlenici povezani s uznemiravanjem otpušteni u rujnu 2019. Američki tužitelji su 2020. protiv sedmero bivših zaposlenika podigli optužnice zbog internetskog uhođenja. Osuđeni su na zatvorske kazne u trajanju od jedne do pet godina.

Kompanija je u kaznenom postupku priznala krivnju te platila kaznu od tri milijuna dolara. Steineri su tužbu protiv eBaya i bivših zaposlenika podnijeli 2021. godine.

Prema postignutoj nagodbi, primit će 48,7 milijuna dolara odštete. eBay će dodatnih šest milijuna dolara uplatiti dobrotvornim organizacijama, dok će Wenig milijun dolara uplatiti organizaciji koja se bavi zaštitom slobode govora, i to u ime Ine Steiner.

eBay je u priopćenju naveo da je kampanja uznemiravanja bila 'pogrešna i vrijedna osude' te da se 'nikada nije smjela dogoditi'. Kompanija je priznala i da je komunikacija pojedinih rukovoditelja bila neprofesionalna.